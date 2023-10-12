https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-basini-zelenskiy-dayanisma-nisanesi-olarak-israili-ziyaret-etmek-istiyor-1076270475.html
ABD basını: Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor
ABD basını: Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ülkeyi ziyaret etmek... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T13:00+0300
2023-10-12T13:00+0300
2023-10-12T13:00+0300
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Kiev'in Batı'dan aldığı silahların Hamas tarafından İsrail'e karşı kullanıldığına dair haberlerin ayyuka çıkması sonrası Zelenskiy'in bölgedeki yoğun çatışmalara rağmen İsrail'e gitmek istediği kaydedildi.ABD merkezli haber portalı Axios'un Ukraynalı ve İsrailli bürokratlara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy'in ofisi, İsrail Başbakanlığı'na resmi yazı göndererek ziyaret için mutabakat verilmesini talep etti.Axios'a konuşan kaynaklar, bu konuyla ilgili görüşmelerin erken safhada olduğunu ve ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.Zelenskiy, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'de gerilimin tırmanmasının uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'dan farklı bir yöne çekme riski oluşturduğunu ve bunun sonuçları olacağını itiraf etmişti.Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları kullandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsoya düştüğü konusunda defaatle uyardığının altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231009/zaharova-batiyi-kieve-gonderilen-silahlarin-karaborsaya-dustugu-konusunda-defaatle-uyardik-1076168999.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, israil, yahudi, hamas, filistin, kiev, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna, israil, yahudi, hamas, filistin, kiev, abd
ABD basını: Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ülkeyi ziyaret etmek istediği belirtildi.
Kiev'in Batı'dan aldığı silahların Hamas tarafından İsrail'e karşı kullanıldığına dair haberlerin ayyuka çıkması sonrası Zelenskiy'in bölgedeki yoğun çatışmalara rağmen İsrail'e gitmek istediği kaydedildi.
ABD merkezli haber portalı Axios'un Ukraynalı ve İsrailli bürokratlara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy'in ofisi, İsrail Başbakanlığı'na resmi yazı göndererek ziyaret için mutabakat verilmesini talep etti.
Axios'a konuşan kaynaklar, bu konuyla ilgili görüşmelerin erken safhada olduğunu ve ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.
Zelenskiy, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'de gerilimin tırmanmasının uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'dan farklı bir yöne çekme riski oluşturduğunu ve bunun sonuçları olacağını itiraf etmişti.
Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları kullandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsoya düştüğü konusunda defaatle uyardığının altını çizmişti.