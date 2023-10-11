https://sputniknews.com.tr/20231011/viyanadaki-rus-heyeti-uyesi-batinin-saldirgan-cizgisi-ortadoguda-kan-dokulmesine-neden-oldu-1076254479.html

Viyana'daki Rus heyeti üyesi: Batı'nın saldırgan çizgisi Ortadoğu'da kan dökülmesine neden oldu

Viyana'daki Rus heyeti üyesi: Batı'nın saldırgan çizgisi Ortadoğu'da kan dökülmesine neden oldu

Viyana'daki Rus heyeti üyesi Yuliya Jdanova, Batı'nın uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarını fiilen engellemesinin Ortadoğu'da... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T23:18+0300

2023-10-11T23:18+0300

2023-10-11T23:18+0300

dünya

viyana

ortadoğu

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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin üyesi Yuliya Jdanova, Moskova’nın Ortadoğu'daki gerilimin giderek tırmanmasını, Batı'nın uluslararası arabulucular Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarını fiilen engellemesiyle ilişkilendirdiğini söyledi.Jdanova, “Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlığın yayılmasına yol açan Batılı azınlığın saldırgan, dar çıkar odaklı çizgisi, şimdi de Ortadoğu'da benzeri görülmemiş bir kan dökülmesine neden oldu. Bu bölgede şu anda tırmanan gerilimi yalnızca BM ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uyma konusundaki kronik başarısızlıkla değil, aynı zamanda uluslararası arabulucular Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü’nün çalışmalarının Batı tarafından fiilen engellemesiyle de ilişkilendiriyoruz” dedi.Uluslararası arabuluculuk çabalarındaki çıkmazdan kurtulunması gerektiğini vurgulayan Jdanova, “Filistin-İsrail ihtilafının tüm taraflarıyla yakın temas halindeyiz. Derhal ateşkes sağlanması ve uluslararası toplumun yardımıyla, bilinen hukuki temele dayalı,1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören müzakere sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/bati-basini-abd-israil-ve-ukrayna-yardimlarini-tek-pakette-gecirecek-1076188852.html

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