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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail uçuşlarına ilişkin son durumu paylaştı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Uraloğlu "Şu anda havayolu uçuşlarını durdurduk. o bölgedeki limanlarla ilgili 3 seviye önlem alarak yanaşılması söz konusu." dedi.Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.
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israil, ulaştırma
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama

11:49 11.10.2023 (güncellendi: 12:04 11.10.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail uçuşlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Uraloğlu "Şu anda havayolu uçuşlarını durdurduk. o bölgedeki limanlarla ilgili 3 seviye önlem alarak yanaşılması söz konusu." dedi.
Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.
12:04
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