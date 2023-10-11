https://sputniknews.com.tr/20231011/ulastirma-bakani-uraloglundan-israil-ucuslarina-iliskin-aciklama-1076230428.html
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail uçuşlarına ilişkin son durumu paylaştı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T11:49+0300
2023-10-11T11:49+0300
2023-10-11T12:04+0300
türkiye
israil
ulaştırma
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Bakan Uraloğlu "Şu anda havayolu uçuşlarını durdurduk. o bölgedeki limanlarla ilgili 3 seviye önlem alarak yanaşılması söz konusu." dedi.Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.
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israil, ulaştırma
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
11:49 11.10.2023 (güncellendi: 12:04 11.10.2023) Abone ol
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail uçuşlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Uraloğlu "Şu anda havayolu uçuşlarını durdurduk. o bölgedeki limanlarla ilgili 3 seviye önlem alarak yanaşılması söz konusu." dedi.
Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.