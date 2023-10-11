https://sputniknews.com.tr/20231011/ulastirma-bakani-uraloglundan-israil-ucuslarina-iliskin-aciklama-1076230428.html

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail uçuşlarına ilişkin son durumu paylaştı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

ulaştırma

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Bakan Uraloğlu "Şu anda havayolu uçuşlarını durdurduk. o bölgedeki limanlarla ilgili 3 seviye önlem alarak yanaşılması söz konusu." dedi.Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.

https://sputniknews.com.tr

türkiye

israil

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