https://sputniknews.com.tr/20231011/tip-fakultesi-hastanesinde-supheli-canta-acil-servis-bosaltildi-1076245085.html

Tıp fakültesi hastanesinde şüpheli çanta: Acil servis boşaltıldı

Tıp fakültesi hastanesinde şüpheli çanta: Acil servis boşaltıldı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili servisinin kapınsa bırakılan şüpheli çanta hasta yakınına ait çıktı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T16:52+0300

2023-10-11T16:52+0300

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yaşam

gaziantep

çanta

şüpheli paket

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Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine bırakılan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.Hastanenin güvenlik kameralarından şahıs tespit edildiHastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230102/galata-kulesi-onunde-supheli-paket-panige-neden-oldu-ben-bunu-acarim-sikinti-yok-1065276360.html

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gaziantep, çanta, şüpheli paket