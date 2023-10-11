https://sputniknews.com.tr/20231011/tip-fakultesi-hastanesinde-supheli-canta-acil-servis-bosaltildi-1076245085.html
Tıp fakültesi hastanesinde şüpheli çanta: Acil servis boşaltıldı
Tıp fakültesi hastanesinde şüpheli çanta: Acil servis boşaltıldı
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili servisinin kapınsa bırakılan şüpheli çanta hasta yakınına ait çıktı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T16:52+0300
2023-10-11T16:52+0300
2023-10-11T16:52+0300
yaşam
gaziantep
çanta
şüpheli paket
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Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine bırakılan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.Hastanenin güvenlik kameralarından şahıs tespit edildiHastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/galata-kulesi-onunde-supheli-paket-panige-neden-oldu-ben-bunu-acarim-sikinti-yok-1065276360.html
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gaziantep, çanta, şüpheli paket
gaziantep, çanta, şüpheli paket
Tıp fakültesi hastanesinde şüpheli çanta: Acil servis boşaltıldı
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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili servisinin kapınsa bırakılan şüpheli çanta hasta yakınına ait çıktı.
Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine bırakılan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.
Hastanenin güvenlik kameralarından şahıs tespit edildi
Hastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.