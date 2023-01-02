https://sputniknews.com.tr/20230102/galata-kulesi-onunde-supheli-paket-panige-neden-oldu-ben-bunu-acarim-sikinti-yok-1065276360.html

Galata Kulesi yakınında şüpheli paket paniğe neden oldu: 'Ben bunu açarım, sıkıntı yok'

Galata Kulesi yakınında şüpheli paket paniğe neden oldu: 'Ben bunu açarım, sıkıntı yok'

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı. Şüpheli... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

galata kulesi

bomba tehdidi

çanta

bomba fünyesi

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Beyoğlu Galata Kulesi önünde bulunan bir binanın kapı girişinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Çantayı merdivenlerden alarak havaya atan şahıs gözaltına alındı. Fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve kağıt havlu çıktı.Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti."Ben bunu açarım, sıkıntı yok" diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.Gözaltına alınan şahıs “Ben zaten kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" dedi.Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı.Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.

türkiye

galata kulesi

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galata kulesi, bomba tehdidi, çanta, bomba fünyesi