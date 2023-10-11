Eğer Washington nükleer denemeler yapmak gibi yıkıcı bir yola girerse ki Nevada Test Sahası'nda çalışmaların devam ettiğine ya da en azından yakın zamana kadar devam ettiğine dair işaretler var. Eğer bu yola girerlerse, o zaman Rusya Federasyonu Başkanı tarafından ifade edilen durum uygulamaya koyulacak ve biz de bunu yansıtmak zorunda kalacağız. O zaman tamamen farklı bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak bunun ortaya çıkıp çıkmayacağının sorumluluğu Washington'a aittir. Şimdi kendileri için izin verdiklerini aldılar, ancak bir şekilde başkalarının, yani özellikle bizim, başka bir şekilde bakacağımızı varsaydılar. Öyle olmadı. Bırakalım daha fazla sonuç çıkarsınlar, eğer tırmanma yoluna gitmek istiyorlarsa, o zaman belki de nükleer testlerin yeniden başlamasını sağlayacaklar. Bu son derece olumsuz bir senaryo ama buna da hazırlıklı olmalıyız.