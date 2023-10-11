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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer testlerin yeniden başlaması mümkün
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer testlerin yeniden başlaması mümkün
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın nükleer denemelere yeniden başlaması ancak Washington'un da benzer adımlar atması halinde mümkün... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T02:04+0300
2023-10-11T02:04+0300
dünya
rusya
sergey ryabkov
nükleer
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
vladimir putin
dmitriy peskov
abd
nevada
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndan (CTBT) geri çekilmeleri durumunda Rusya Federasyonu'nun topraklarındaki radyonüklit izleme istasyonlarından veri iletmeye ve uluslararası izleme sisteminden veri almaya devam edeceğini, anlaşmanın tüm araçlarının eskisi gibi çalışacağını, sadece Rusya'nın anlaşma kapsamındaki statüsünün değişeceğini söyledi.Ryabkov açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Buna ek olarak Ryabkov açıklamasında, "Verilerimizi aktaracağız, başkalarının verilerini alacağız, moratoryum yürürlükte kalacak. Biz sadece onayı geri çekiyoruz. Geri kalan her şey şimdiye kadar olduğu gibi işleyecek" cümlelerine yer verdi.Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nından (CTBT) onayını kaldırmasının yeni bir silahlanma yarışına yol açıp açmayacağı sorusuna ise, "Burada doğrudan bir bağlantı görmüyorum. Her şey ABD'ye bağlı" şeklinde cevap verdi.Ryabkov açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:'ABD'nin benzer bir hamlesinden sonra nükleer testlerin yeniden başlaması mümkün'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov açıklamasında Rusya'nın nükleer denemelere yeniden başlaması ancak ABD'nin de benzer adımlar atması halinde mümkün olabileceğinin altını çizdi.Ryabkov açıklamalarına şu şekilde devam etti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye karşı ayna statünde davranabileceğini, Duma'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki (CTBT) onayını geri çekebileceğini söylemişti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da daha sonra Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndan ayrılmasının nükleer testler yapma niyeti olduğu anlamına gelmediğini belirtmişti.Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını geri çekmekten başka seçeneği yokRyabkov açıklamasında Rusya'nın, ABD örneğini takiben antlaşma kapsamındaki statüsünü dengelemek için Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın onayını geri çekmekten başka seçeneği olmadığını vurguladı. ABD'nin onay konusunda 23 yıldır herkesi beklettiğini vurgulayan Ryabkov açıklamalarına şu şekilde devam etti.Rusya nükleer potansiyelinin savaşa hazırlığını koruyacakRyabkov, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı onaylamaktan vazgeçerken nükleer potansiyelinin savaşa hazırlık derecesi̇ni "yürürlükte tutma" niyetinde olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/ryabkov-nukleer-gucler-arasindaki-cekisme-asya-pasifik-bolgesinde-bir-savasa-donusebilir-1075274926.html
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rusya, sergey ryabkov, nükleer, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), vladimir putin, dmitriy peskov, abd, nevada, washington, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, sergey ryabkov, nükleer, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), vladimir putin, dmitriy peskov, abd, nevada, washington, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer testlerin yeniden başlaması mümkün

02:04 11.10.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın nükleer denemelere yeniden başlaması ancak Washington'un da benzer adımlar atması halinde mümkün olabileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndan (CTBT) geri çekilmeleri durumunda Rusya Federasyonu'nun topraklarındaki radyonüklit izleme istasyonlarından veri iletmeye ve uluslararası izleme sisteminden veri almaya devam edeceğini, anlaşmanın tüm araçlarının eskisi gibi çalışacağını, sadece Rusya'nın anlaşma kapsamındaki statüsünün değişeceğini söyledi.
Ryabkov açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Onayımızı geri çekiyoruz, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır uyguladığı şekilde statümüzü dengeliyoruz. Uluslararası izleme sisteminin tüm verilerine erişimleri var, profil formatlarının çalışmalarına katılıyorlar, çünkü imzaladılar ama onayladılar. Aynı şey bizim için de geçerli olacak.
Buna ek olarak Ryabkov açıklamasında, "Verilerimizi aktaracağız, başkalarının verilerini alacağız, moratoryum yürürlükte kalacak. Biz sadece onayı geri çekiyoruz. Geri kalan her şey şimdiye kadar olduğu gibi işleyecek" cümlelerine yer verdi.
Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nından (CTBT) onayını kaldırmasının yeni bir silahlanma yarışına yol açıp açmayacağı sorusuna ise, "Burada doğrudan bir bağlantı görmüyorum. Her şey ABD'ye bağlı" şeklinde cevap verdi.
Ryabkov açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Eğer Washington nükleer denemeler yapmak gibi yıkıcı bir yola girerse ki Nevada Test Sahası'nda çalışmaların devam ettiğine ya da en azından yakın zamana kadar devam ettiğine dair işaretler var. Eğer bu yola girerlerse, o zaman Rusya Federasyonu Başkanı tarafından ifade edilen durum uygulamaya koyulacak ve biz de bunu yansıtmak zorunda kalacağız. O zaman tamamen farklı bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak bunun ortaya çıkıp çıkmayacağının sorumluluğu Washington'a aittir. Şimdi kendileri için izin verdiklerini aldılar, ancak bir şekilde başkalarının, yani özellikle bizim, başka bir şekilde bakacağımızı varsaydılar. Öyle olmadı. Bırakalım daha fazla sonuç çıkarsınlar, eğer tırmanma yoluna gitmek istiyorlarsa, o zaman belki de nükleer testlerin yeniden başlamasını sağlayacaklar. Bu son derece olumsuz bir senaryo ama buna da hazırlıklı olmalıyız.

'ABD'nin benzer bir hamlesinden sonra nükleer testlerin yeniden başlaması mümkün'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov açıklamasında Rusya'nın nükleer denemelere yeniden başlaması ancak ABD'nin de benzer adımlar atması halinde mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Ryabkov açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, test üssümüzün test faaliyetlerinin yeniden başlaması için hazır olmasını sağlamamız gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Ancak pratik anlamda yeniden başlaması, ABD'nin ilgili testleri gerçekleştirmesinden sonra mümkündür. Bunlar, Rusya Federasyonu'nun tüm platformlarda izlediği tutumun vazgeçilmez iki unsurudur.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye karşı ayna statünde davranabileceğini, Duma'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki (CTBT) onayını geri çekebileceğini söylemişti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da daha sonra Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndan ayrılmasının nükleer testler yapma niyeti olduğu anlamına gelmediğini belirtmişti.

Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını geri çekmekten başka seçeneği yok

Ryabkov açıklamasında Rusya'nın, ABD örneğini takiben antlaşma kapsamındaki statüsünü dengelemek için Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın onayını geri çekmekten başka seçeneği olmadığını vurguladı. ABD'nin onay konusunda 23 yıldır herkesi beklettiğini vurgulayan Ryabkov açıklamalarına şu şekilde devam etti.
Bu konunun Amerika Birleşik Devletleri'ne yansıtılmasının kesinlikle gerekli olduğuna inanıyoruz. Washington'da onay konusunda bir adım atılmasını beklediğimiz 23 yılın, bu adımın atılması için yeterli bir süre olduğuna inanıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin bu yolda ilerleyeceğine dair hiçbir işaret yok. Dolayısıyla pozisyonumuzu dengelemekten başka çaremiz yok.

Rusya nükleer potansiyelinin savaşa hazırlığını koruyacak

Ryabkov, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı onaylamaktan vazgeçerken nükleer potansiyelinin savaşa hazırlık derecesi̇ni "yürürlükte tutma" niyetinde olduğunun altını çizdi.
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Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
7 Eylül, 16:27
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