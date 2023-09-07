https://sputniknews.com.tr/20230907/ryabkov-nukleer-gucler-arasindaki-cekisme-asya-pasifik-bolgesinde-bir-savasa-donusebilir-1075274926.html
Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Asya-Pasifik bölgesinde nükleer güçler arasındaki savaş tehdidi konusunda uyardı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T16:27+0300
2023-09-07T16:27+0300
2023-09-07T16:27+0300
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askeri faaliyet
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Rejiminin Güçlendirilmesi’ konulu seminerde, nükleer güçler arasındaki çatışma potansiyelinin Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşebileceğini söyledi.Ryabkov, “Nükleer güçler arasında biriken ve zamanında çözüme kavuşturulmayan çatışma potansiyeli, Avrupa-Atlantik bölgesinde halihazırda son derece şiddetli bir krize yol açmış durumda ve Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturuyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html
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nükleer, asya & pasifik, asya, nükleer güç, savaş, askeri, askeri faaliyet, sergey ryabkov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Asya-Pasifik bölgesinde nükleer güçler arasındaki savaş tehdidi konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Rejiminin Güçlendirilmesi’ konulu seminerde, nükleer güçler arasındaki çatışma potansiyelinin Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşebileceğini söyledi.
Ryabkov, “Nükleer güçler arasında biriken ve zamanında çözüme kavuşturulmayan çatışma potansiyeli, Avrupa-Atlantik bölgesinde halihazırda son derece şiddetli bir krize yol açmış durumda ve Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturuyor" dedi.