https://sputniknews.com.tr/20230907/ryabkov-nukleer-gucler-arasindaki-cekisme-asya-pasifik-bolgesinde-bir-savasa-donusebilir-1075274926.html

Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir

Ryabkov: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Asya-Pasifik bölgesinde nükleer güçler arasındaki savaş tehdidi konusunda uyardı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:27+0300

2023-09-07T16:27+0300

2023-09-07T16:27+0300

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asya

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askeri faaliyet

sergey ryabkov

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Rejiminin Güçlendirilmesi’ konulu seminerde, nükleer güçler arasındaki çatışma potansiyelinin Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşebileceğini söyledi.Ryabkov, “Nükleer güçler arasında biriken ve zamanında çözüme kavuşturulmayan çatışma potansiyeli, Avrupa-Atlantik bölgesinde halihazırda son derece şiddetli bir krize yol açmış durumda ve Asya-Pasifik bölgesinde açık bir askeri çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturuyor" dedi.

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