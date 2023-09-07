https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html

Peskov: ABD'nin Rus varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararı yanıtsız kalmayacak

Peskov: ABD'nin Rus varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararı yanıtsız kalmayacak

ABD'nin yaptırım listesindeki Rus iş insanlarının el koyulan varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T15:13+0300

2023-09-07T15:13+0300

2023-09-07T15:13+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

rusya

abd

kiev

ukrayna

ukrayna krizi

seyreltilmiş uranyum

uranyum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/18/1055011051_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_a1b87d87d6945741f15f04df8c0b0e40.jpg

ABD'nin aldığı kararın son derece olumsuz olduğunu belirten Peskov, "Rusya'nın yurtdışındaki kamusal, özel, karma varlıklarının dondurulması, onlara el koyulması veya başka bir şekilde alıkoyulmasıyla bağlantılı tüm vakaları hukuka aykırı eylemler olarak görüyoruz. ABD'nin bu hukuksuzluğu sürdürmek için dayanak bulduğuna dair her türlü iddia, hukuki açıdan kesinlikle saçmadır ve mutlaka adli sürece tabi olacaktır" dedi.Bu tür vakaların hiçbirini görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Peskov, her bir vakanın ciddi adli soruşturmalara tabi tutulacağını ve kesinlikle yanıtsız bırakılmayacağını vurguladı.'ABD'nin Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı çok kötü haber' ABD'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı almasına da tepki gösteren Peskov, bunun çok kötü bir haber olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Seyreltilmiş uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarına ilişkin sorumluluk tamamen bu kararı alan ABD'ye ait olacak" uyarısında bulundu.Bu tür mermilerin kullanımının geçmişte kanser hastalıklarının ve diğer hastalıkların sayısında ciddi artışa yol açtığını anımsatan Peskov, bu tür silahlara temas eden veya onların kullanıldığı bölgelerde yaşayan kişilerde de söz konusu hastalıkların görüldüğünün altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-bm-sekreterligi-rusyaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirmek-istemedi-ve-istemiyor-1075272888.html

rusya

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, seyreltilmiş uranyum, uranyum, mermi, silah yardımı