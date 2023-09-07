https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html
Peskov: ABD'nin Rus varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararı yanıtsız kalmayacak
Peskov: ABD'nin Rus varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararı yanıtsız kalmayacak
ABD'nin yaptırım listesindeki Rus iş insanlarının el koyulan varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T15:13+0300
2023-09-07T15:13+0300
2023-09-07T15:13+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
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ukrayna
ukrayna krizi
seyreltilmiş uranyum
uranyum
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ABD'nin aldığı kararın son derece olumsuz olduğunu belirten Peskov, "Rusya'nın yurtdışındaki kamusal, özel, karma varlıklarının dondurulması, onlara el koyulması veya başka bir şekilde alıkoyulmasıyla bağlantılı tüm vakaları hukuka aykırı eylemler olarak görüyoruz. ABD'nin bu hukuksuzluğu sürdürmek için dayanak bulduğuna dair her türlü iddia, hukuki açıdan kesinlikle saçmadır ve mutlaka adli sürece tabi olacaktır" dedi.Bu tür vakaların hiçbirini görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Peskov, her bir vakanın ciddi adli soruşturmalara tabi tutulacağını ve kesinlikle yanıtsız bırakılmayacağını vurguladı.'ABD'nin Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı çok kötü haber' ABD'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı almasına da tepki gösteren Peskov, bunun çok kötü bir haber olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Seyreltilmiş uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarına ilişkin sorumluluk tamamen bu kararı alan ABD'ye ait olacak" uyarısında bulundu.Bu tür mermilerin kullanımının geçmişte kanser hastalıklarının ve diğer hastalıkların sayısında ciddi artışa yol açtığını anımsatan Peskov, bu tür silahlara temas eden veya onların kullanıldığı bölgelerde yaşayan kişilerde de söz konusu hastalıkların görüldüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-bm-sekreterligi-rusyaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirmek-istemedi-ve-istemiyor-1075272888.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, seyreltilmiş uranyum, uranyum, mermi, silah yardımı
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, seyreltilmiş uranyum, uranyum, mermi, silah yardımı
Peskov: ABD'nin Rus varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararı yanıtsız kalmayacak
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ABD'nin yaptırım listesindeki Rus iş insanlarının el koyulan varlıklarını Ukrayna ordusuna destek için kullanma kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu kararı yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.
ABD'nin aldığı kararın son derece olumsuz olduğunu belirten Peskov, "Rusya'nın yurtdışındaki kamusal, özel, karma varlıklarının dondurulması, onlara el koyulması veya başka bir şekilde alıkoyulmasıyla bağlantılı tüm vakaları hukuka aykırı eylemler olarak görüyoruz. ABD'nin bu hukuksuzluğu sürdürmek için dayanak bulduğuna dair her türlü iddia, hukuki açıdan kesinlikle saçmadır ve mutlaka adli sürece tabi olacaktır" dedi.
Bu tür vakaların hiçbirini görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Peskov, her bir vakanın ciddi adli soruşturmalara tabi tutulacağını ve kesinlikle yanıtsız bırakılmayacağını vurguladı.
'ABD'nin Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı çok kötü haber'
ABD'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararı almasına da tepki gösteren Peskov, bunun çok kötü bir haber olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü, "Seyreltilmiş uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarına ilişkin sorumluluk tamamen bu kararı alan ABD'ye ait olacak" uyarısında bulundu.
Bu tür mermilerin kullanımının geçmişte kanser hastalıklarının ve diğer hastalıkların sayısında ciddi artışa yol açtığını anımsatan Peskov, bu tür silahlara temas eden veya onların kullanıldığı bölgelerde yaşayan kişilerde de söz konusu hastalıkların görüldüğünün altını çizdi.