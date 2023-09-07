https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-bm-sekreterligi-rusyaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirmek-istemedi-ve-istemiyor-1075272888.html

Zaharova: BM Sekreterliği Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek istemedi ve istemiyor

Zaharova: BM Sekreterliği Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek istemedi ve istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişiminin işler durumdayken en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T15:03+0300

2023-09-07T15:03+0300

2023-09-07T15:03+0300

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rusya

mariya zaharova

tahıl

karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili dört önerisinin yeni unsurlar içermediği yönündeki açıklamasının ardından kurumun sözcüsü Zaharova da Telegram hesabından bir yorum yayınladı. Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda bulunmadığını, ayrıca anlaşmanın feshinden sonra dünya tahıl fiyatlarının düşüşe geçtiğini vurguladı.Anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın sadece Ukraynalı yem üreticilerini zengin ettiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca tahılın Afrika değil Avrupa ülkelerine gönderildiğini vurguladı.Ukrayna’nın artık dünya tahıl deposu olmadığı vurgulanan açıklamada, ülkenin dünya tahıl ihracatındaki payının yüzde 5 olduğu ve giderek düşmeye devam ettiği kaydedildi.BM Sekreterliği ve Batı’nın Rusya'ya karşı yükümlülüklerini daha önce de, şimdi de yerine getirmek istemediğini kaydeden Sözcü, şu maddeleri sıraladı:Rusya’nın herhangi bir ‘anlaşma’ olmaksızın dünyadaki açlık sorununu nasıl çözdüğünü rakamlarla ortaya koyan Zaharova, Malavi'de 20 bin, Kenya'ya 34 bin, Zimbabve'ye 23 bin, Nijerya'ya 34 bin, Sri Lanka'ya 55 bin ton gübre; Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali ve Eritre'ye toplam 200 bin ton buğday gönderdiğinin altını çizdi.Zaharova, Ankara ve Doha ile birlikte 1 milyon ton Rus buğdayının işlenmek ve akabinde en fakir ülkelere karşılıksız olarak gönderilmek üzere Türkiye’ye tedarik edilmesi projesinin üzerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/zelenskiyden-abye-tehdit-tahil-kisitlamalari-kalkmazsa-dava-acarim-1075268131.html

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