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Zaharova: BM Sekreterliği Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek istemedi ve istemiyor
Zaharova: BM Sekreterliği Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek istemedi ve istemiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişiminin işler durumdayken en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T15:03+0300
2023-09-07T15:03+0300
dünya
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ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili dört önerisinin yeni unsurlar içermediği yönündeki açıklamasının ardından kurumun sözcüsü Zaharova da Telegram hesabından bir yorum yayınladı. Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda bulunmadığını, ayrıca anlaşmanın feshinden sonra dünya tahıl fiyatlarının düşüşe geçtiğini vurguladı.Anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın sadece Ukraynalı yem üreticilerini zengin ettiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca tahılın Afrika değil Avrupa ülkelerine gönderildiğini vurguladı.Ukrayna’nın artık dünya tahıl deposu olmadığı vurgulanan açıklamada, ülkenin dünya tahıl ihracatındaki payının yüzde 5 olduğu ve giderek düşmeye devam ettiği kaydedildi.BM Sekreterliği ve Batı’nın Rusya'ya karşı yükümlülüklerini daha önce de, şimdi de yerine getirmek istemediğini kaydeden Sözcü, şu maddeleri sıraladı:Rusya’nın herhangi bir ‘anlaşma’ olmaksızın dünyadaki açlık sorununu nasıl çözdüğünü rakamlarla ortaya koyan Zaharova, Malavi'de 20 bin, Kenya'ya 34 bin, Zimbabve'ye 23 bin, Nijerya'ya 34 bin, Sri Lanka'ya 55 bin ton gübre; Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali ve Eritre'ye toplam 200 bin ton buğday gönderdiğinin altını çizdi.Zaharova, Ankara ve Doha ile birlikte 1 milyon ton Rus buğdayının işlenmek ve akabinde en fakir ülkelere karşılıksız olarak gönderilmek üzere Türkiye’ye tedarik edilmesi projesinin üzerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/zelenskiyden-abye-tehdit-tahil-kisitlamalari-kalkmazsa-dava-acarim-1075268131.html
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doha, katar, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mariya zaharova, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, türkiye, birleşmiş milletler (bm), afrika, swift, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, sigorta, gemi
doha, katar, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mariya zaharova, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, türkiye, birleşmiş milletler (bm), afrika, swift, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, sigorta, gemi

Zaharova: BM Sekreterliği Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek istemedi ve istemiyor

15:03 07.09.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişiminin işler durumdayken en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda bulunmadığını, BM Sekreterliğinin ve Batı ülkelerinin ise Rusya'ya karşı yükümlülüklerini daha önce de şimdi de yerine getirmek istemediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili dört önerisinin yeni unsurlar içermediği yönündeki açıklamasının ardından kurumun sözcüsü Zaharova da Telegram hesabından bir yorum yayınladı. Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin en fakir ülkelere açlıkla mücadele etmelerine katkıda bulunmadığını, ayrıca anlaşmanın feshinden sonra dünya tahıl fiyatlarının düşüşe geçtiğini vurguladı.
Anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın sadece Ukraynalı yem üreticilerini zengin ettiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca tahılın Afrika değil Avrupa ülkelerine gönderildiğini vurguladı.
Ukrayna’nın artık dünya tahıl deposu olmadığı vurgulanan açıklamada, ülkenin dünya tahıl ihracatındaki payının yüzde 5 olduğu ve giderek düşmeye devam ettiği kaydedildi.
BM Sekreterliği ve Batı’nın Rusya'ya karşı yükümlülüklerini daha önce de, şimdi de yerine getirmek istemediğini kaydeden Sözcü, şu maddeleri sıraladı:
1.
1. Anlaşmanın işlemesi için Rosselhozbank SWIFT’e bağlanmalıydı. Bunun yerine bağlı ortaklıklar ve ortak bankalar aracılığıyla ‘dolaylı mekanizmalar’ ile ilgili bitmek bilmeyen görüşmeler yapılıyor (garanti verilmeksizin), bankanın hesapları ise aksine kapatılıyor;
2.
2. Rus gemilerin sigortalanması konusu ‘ölü noktadan’ kıpırdamadı. Sadece sözler ve ‘kahvaltılar’. Özel sigortalama mekanizması/platformu oluşturulmadı;
3.
3. Varlıkların üzerindeki blokenin kaldırılmasının, ancak şirketlerin ‘yaptırım statülerini’ tanımalarına yönelik aşağılayıcı prosedürden sonra tartışılması öngörülüyor. Yine garanti verilmeden.
4.
4. BM, on milyonlarca insana gübre sağlayabilecek kapasitesi olan Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının restorasyonu konusunda sessiz kalıyor;
5.
5. Görüşmek üzere BM’yi davet ettik, ancak Örgütün anlaşmadan sorumlu olan temsilcisi Rebeca Grynspan Moskova’ya gelmek istemediği gibi çalışmaları hakkında rapor yollamak ta istemiyor.
Rusya’nın herhangi bir ‘anlaşma’ olmaksızın dünyadaki açlık sorununu nasıl çözdüğünü rakamlarla ortaya koyan Zaharova, Malavi'de 20 bin, Kenya'ya 34 bin, Zimbabve'ye 23 bin, Nijerya'ya 34 bin, Sri Lanka'ya 55 bin ton gübre; Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali ve Eritre'ye toplam 200 bin ton buğday gönderdiğinin altını çizdi.
Zaharova, Ankara ve Doha ile birlikte 1 milyon ton Rus buğdayının işlenmek ve akabinde en fakir ülkelere karşılıksız olarak gönderilmek üzere Türkiye’ye tedarik edilmesi projesinin üzerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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