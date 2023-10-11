https://sputniknews.com.tr/20231011/rizede-bagirsaklarina-sakladiklari-uyusturucuyla-yakalandilar-1076225684.html
Rize'de bağırsaklarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar
Rize'de bağırsaklarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar
Rize'de iç çamaşırı ve bağırsaklarına gizledikleri 868 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 3 kadın tutuklandı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T09:50+0300
2023-10-11T09:50+0300
2023-10-11T09:50+0300
türkiye
uyuşturucu
iran
rize
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 3 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.Yaklaşık 500 kilometre boyunca ekipler tarafından izlenen P.E, R.P. ve M.G'nin içinde bulunduğu araç, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde durdurularak arama yapıldı.Zanlıların iç çamaşırlarına saklanmış 9 kapsül şeklinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Beden muayenesi için hastaneye götürülen şüphelilerin bağırsaklarında da 868 gram uyuşturucu bulundu.Gözaltına alınan P.E, R.P. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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uyuşturucu, iran, rize
Rize'de bağırsaklarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar
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Rize'de iç çamaşırı ve bağırsaklarına gizledikleri 868 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 3 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 3 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.
Yaklaşık 500 kilometre boyunca ekipler tarafından izlenen P.E, R.P. ve M.G'nin içinde bulunduğu araç, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde durdurularak arama yapıldı.
Zanlıların iç çamaşırlarına saklanmış 9 kapsül şeklinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Beden muayenesi için hastaneye götürülen şüphelilerin bağırsaklarında da 868 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan P.E, R.P. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.