https://sputniknews.com.tr/20231009/bakan-yerlikaya-duyurdu-21-ilde-duzenlenen-uyusturucu-operasyonlarinda-148-supheli-yakalandi-1076155021.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı"... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T08:52+0300
2023-10-09T08:52+0300
2023-10-09T08:52+0300
türkiye
ali yerlikaya
uyuşturucu
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israilden-terorle-mucadele-operasyonu-silahli-gruplarin-eline-gecmemesi-icin-f-16lar-tasiniyor-1076112047.html
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ali yerlikaya, uyuşturucu, operasyon
ali yerlikaya, uyuşturucu, operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadelerini kullandı.