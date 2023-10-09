https://sputniknews.com.tr/20231009/bakan-yerlikaya-duyurdu-21-ilde-duzenlenen-uyusturucu-operasyonlarinda-148-supheli-yakalandi-1076155021.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı"... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T08:52+0300

2023-10-09T08:52+0300

2023-10-09T08:52+0300

türkiye

ali yerlikaya

uyuşturucu

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadelerini kullandı.

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