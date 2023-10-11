https://sputniknews.com.tr/20231011/pentagondan-sputnike-aciklama-israile-ikinci-ucak-gemisi-gonderilecek-mi-1076228966.html
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e ikinci uçak gemisinin gönderilmesine ilişkin karar için ABD ordusunun Akdeniz'de konuşlanma seçeneklerini... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T11:28+0300
2023-10-11T11:28+0300
2023-10-11T11:30+0300
abd
uçak gemisi
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban
centcom
joe biden
israil
israil-filistin
akdeniz
doğu akdeniz
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104082/56/1040825649_0:105:2867:1718_1920x0_80_0_0_2c5cf3f33ede9e0ed4b1d8b03f763e1f.jpg
ABD yönetimi, Hamas'ın aniden başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'e destek için bölgeye hızlıca bir uçak gemisi gönderirken Pentagon'un ikinci uçak gemisi gönderebileceği konuşulmaya başlandı.Sputnik'e demeç veren Pentagon'dan bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında "Savunma Bakanı, USS Gerald Ford ve USS Dwight Eisenhower uçak gemilerini konuşlandırma planlarını, operasyon alanlarındaki donanma kabiliyetleri için gereken dengeyi korumak ve ulusal güvenlik önceliklerini desteklemek için analiz etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştıABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemileri Doğu Akdeniz'e ulaşmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington'un savaş uçaklarının bölgeye hızlı intikaliyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.Bununla beraber ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün üçüncü görüşmelerini gerçekleştirmişti.Netanyahu X platformundaki paylaşımında Biden'ın İsrail'e tam destek vereceği yönündeki açıklamasını aktarırken ABD kanadında ise ikinci uçak gemisi konusunun tartışıldığı basına yansımıştı. ABD basınındaki haberlere göre Pentagon, USS Dwight D. Eisenhower öncülüğünde ikinci bir uçak gemisinin Akdeniz'e gönderilmesine dair nihai karar için durum değerlendirmesine devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231011/centcom-abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubu-dogu-akdenize-ulasti-1076217089.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104082/56/1040825649_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_6f4b1771df87d4ef82561f4f01017b78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, uçak gemisi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, centcom, joe biden, israil, israil-filistin, akdeniz, doğu akdeniz, dünya
abd, uçak gemisi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, centcom, joe biden, israil, israil-filistin, akdeniz, doğu akdeniz, dünya
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
11:28 11.10.2023 (güncellendi: 11:30 11.10.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e ikinci uçak gemisinin gönderilmesine ilişkin karar için ABD ordusunun Akdeniz'de konuşlanma seçeneklerini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.
ABD yönetimi, Hamas'ın aniden başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'e destek için bölgeye hızlıca bir uçak gemisi gönderirken Pentagon'un ikinci uçak gemisi gönderebileceği konuşulmaya başlandı.
Sputnik'e demeç veren Pentagon'dan bir yetkili, konuya ilişkin açıklamasında "Savunma Bakanı, USS Gerald Ford ve USS Dwight Eisenhower uçak gemilerini konuşlandırma planlarını, operasyon alanlarındaki donanma kabiliyetleri için gereken dengeyi korumak ve ulusal güvenlik önceliklerini desteklemek için analiz etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemileri Doğu Akdeniz'e ulaşmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington'un savaş uçaklarının bölgeye hızlı intikaliyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.
Bununla beraber ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün üçüncü görüşmelerini gerçekleştirmişti.
Netanyahu X platformundaki paylaşımında Biden'ın İsrail'e tam destek vereceği yönündeki açıklamasını aktarırken ABD kanadında ise ikinci uçak gemisi konusunun tartışıldığı basına yansımıştı. ABD basınındaki haberlere göre Pentagon, USS Dwight D. Eisenhower öncülüğünde ikinci bir uçak gemisinin Akdeniz'e gönderilmesine dair nihai karar için durum değerlendirmesine devam ediyor.