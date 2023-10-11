https://sputniknews.com.tr/20231011/pentagon-atacms-fuzelerinin-teslimati-konusunda-henuz-aciklayacak-bir-sey-yok-1076251007.html

Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok

Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok

ABD Savunma Bakanı Austin, ATACMS sistemlerinin Kiev'e teslimatı konusunda henüz söyleyecek bir şey olmadığını açıkladı. Bakan, ayrıca F-16'ların Ukrayna'ya... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T20:00+0300

2023-10-11T20:00+0300

2023-10-11T20:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

llyod austin

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

f-16

atacms füzeleri

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ATACMS'nin Kiev'e teslimatı konusunda henüz açıklayacağı bir şey olmadığını söyledi.Austin, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden oluşan temas grubunun toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle ATACMS hakkında açıklayacağım bir şey yok" dedi.Ukrayna bahara kadar F-16 kullanamayacakPentagon şefi Lloyd Austin, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'da kullanımının önümüzdeki bahardan önce başlamayabileceğini söyledi.Austin "İlk muharebe hazırlığına ulaşmak aylar alacaktır. En erken önümüzdeki ilkbaharda birincil muharebe hazırlığını görebileceğiz" sözlerine yer verdi.Austin ayrıca, ABD'nin bir dizi Avrupa ülkesiyle birlikte Ukraynalı pilot ve teknisyenleri F-16'lar konusunda yeniden eğitmeye başladıklarını hatırlattı.Bulgaristan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri için parçalar gönderecekABD'li Bakan, Bulgaristan'ın S-300 hava savunma füze sisteminin parçalarını Ukrayna'ya teslim edeceğini açıkladı.Austin ayrıca Almanya'nın Kiev'e bir Patriot sistemi ve ek füzeler vereceğine dair daha önce verdiği bilgileri de doğruladı. Austin'e göre Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği 1.1 milyar dolarlık yardım paketinde iki IRIS-T hava savunma sistemi ve 10 Leopard 1 tankı da yer alacak.Washington, Ukrayna'nın hava kuvvetlerini geliştirmek için liderlik edecekSavunma Bakanı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hava kuvvetlerini geliştirmek için, Kiev'e F-16'ların transferi de dahil olmak üzere, Batılı bir koalisyona ABD'nin öncülük edeceğini açıkladı.ABD Savunma Bakanı Austin, bu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230919/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-kaybedilen-topraklarigerigetirmez-1075588067.html

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ukrayna, ukrayna krizi, llyod austin, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), f-16, atacms füzeleri