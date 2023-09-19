https://sputniknews.com.tr/20230919/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-kaybedilen-topraklarigerigetirmez-1075588067.html

Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu kaybedilen toprakları geri getirmez

Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu kaybedilen toprakları geri getirmez

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun, başarılı olursa dahi Rus güçlerinin tamamen kovulmasına yol açmayacağını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T10:47+0300

2023-09-19T10:47+0300

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ukrayna krizi

mark milley

cnn

ukrayna

ukrayna krizi

abd

rusya

taarruz

saldırı

toprak

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, CNN televizyonuna açıklamasında, “Saldırı önemli olmasına rağmen sınırlı acil ve taktiksel hedeflere sahip... Hedeflere tamamen ulaşılırsa dahi, Rusların tamamen bölgeden sürülmesine izin vermeyecek ki bu da Zelenskiy’in daha geniş stratejik hedefi” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun hedeflere ulaşmak için 'oldukça uzun süreye' ihtiyacı olduğunu dile getiren Milley, karşı taarruzu 'uzun, zor ve kanlı' olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/beyaz-saray-abdde-ukraynaya-yapilan-harcamalari-elestiren-kongre-uyelerinin-sayisi-artiyor-1075587942.html

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mark milley, cnn, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, taarruz, saldırı, toprak, kayıp