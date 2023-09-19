https://sputniknews.com.tr/20230919/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-kaybedilen-topraklarigerigetirmez-1075588067.html
Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu kaybedilen toprakları geri getirmez
Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu kaybedilen toprakları geri getirmez
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun, başarılı olursa dahi Rus güçlerinin tamamen kovulmasına yol açmayacağını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:47+0300
2023-09-19T10:47+0300
2023-09-19T10:47+0300
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taarruz
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toprak
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, CNN televizyonuna açıklamasında, “Saldırı önemli olmasına rağmen sınırlı acil ve taktiksel hedeflere sahip... Hedeflere tamamen ulaşılırsa dahi, Rusların tamamen bölgeden sürülmesine izin vermeyecek ki bu da Zelenskiy’in daha geniş stratejik hedefi” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun hedeflere ulaşmak için 'oldukça uzun süreye' ihtiyacı olduğunu dile getiren Milley, karşı taarruzu 'uzun, zor ve kanlı' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/beyaz-saray-abdde-ukraynaya-yapilan-harcamalari-elestiren-kongre-uyelerinin-sayisi-artiyor-1075587942.html
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mark milley, cnn, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, taarruz, saldırı, toprak, kayıp
mark milley, cnn, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, taarruz, saldırı, toprak, kayıp
Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu kaybedilen toprakları geri getirmez
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun, başarılı olursa dahi Rus güçlerinin tamamen kovulmasına yol açmayacağını belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
, CNN
televizyonuna açıklamasında, “Saldırı önemli olmasına rağmen sınırlı acil ve taktiksel hedeflere sahip... Hedeflere tamamen ulaşılırsa dahi, Rusların tamamen bölgeden sürülmesine izin vermeyecek ki bu da Zelenskiy’in daha geniş stratejik hedefi”
ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun hedeflere ulaşmak için 'oldukça uzun süreye' ihtiyacı olduğunu dile getiren Milley, karşı taarruzu 'uzun, zor ve kanlı' olarak nitelendirdi.