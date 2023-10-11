https://sputniknews.com.tr/20231011/misir-yabanci-rehinelerin-serbest-birakilmasi-meselesini-hamas-ile-muzakere-edecek-1076250727.html

Mısır, yabancı rehinelerin serbest bırakılması meselesini Hamas ile müzakere edecek

Mısır, yabancı rehinelerin serbest bırakılması meselesini Hamas ile müzakere edecek

Arap yerel kaynakları Mısır'ın Hamas ile yabancı rehineler konusunda müzakere yürüteceğini açıkladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T18:49+0300

2023-10-11T18:49+0300

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Mısır, Hamas'ın elindeki yabancı rehinelerin ve çifte vatandaşlığa sahip kişilerin serbest bırakılması için müzakereler yürütecek.Arap kaynakları, Kahire'nin "bu konuda Hamas ile bir anlaşmaya varma" niyetinde olduğunu bildirdi. Ayrıca "Mısır'ın Filistin direnişinden yabancı rehinelere ve çifte vatandaşlığa sahip esirlere karşı şiddet kullanmama sözü aldığını" da medyaya düşen bilgiler arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231010/misir-cumhurbaskani-sisi-ve-bae-liderinden-filistine-yardim-doktor-gida-para-gonderilecek-1076209097.html

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mısır, rehine, rehine krizi