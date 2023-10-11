https://sputniknews.com.tr/20231011/misir-yabanci-rehinelerin-serbest-birakilmasi-meselesini-hamas-ile-muzakere-edecek-1076250727.html
Mısır, yabancı rehinelerin serbest bırakılması meselesini Hamas ile müzakere edecek
Mısır, yabancı rehinelerin serbest bırakılması meselesini Hamas ile müzakere edecek
Arap yerel kaynakları Mısır'ın Hamas ile yabancı rehineler konusunda müzakere yürüteceğini açıkladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T18:49+0300
2023-10-11T18:49+0300
2023-10-11T18:49+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
mısır
rehine
rehine krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/01/1044633948_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_25dd036bd8d9a9afbbfb0d612539141f.jpg
Mısır, Hamas'ın elindeki yabancı rehinelerin ve çifte vatandaşlığa sahip kişilerin serbest bırakılması için müzakereler yürütecek.Arap kaynakları, Kahire'nin "bu konuda Hamas ile bir anlaşmaya varma" niyetinde olduğunu bildirdi. Ayrıca "Mısır'ın Filistin direnişinden yabancı rehinelere ve çifte vatandaşlığa sahip esirlere karşı şiddet kullanmama sözü aldığını" da medyaya düşen bilgiler arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231010/misir-cumhurbaskani-sisi-ve-bae-liderinden-filistine-yardim-doktor-gida-para-gonderilecek-1076209097.html
israil
filistin
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/01/1044633948_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f9f02715a71299046734703b2932dc96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mısır, rehine, rehine krizi
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mısır, rehine, rehine krizi
Mısır, yabancı rehinelerin serbest bırakılması meselesini Hamas ile müzakere edecek
Abone ol
Arap yerel kaynakları Mısır'ın Hamas ile yabancı rehineler konusunda müzakere yürüteceğini açıkladı.
Mısır, Hamas'ın elindeki yabancı rehinelerin ve çifte vatandaşlığa sahip kişilerin serbest bırakılması için müzakereler yürütecek.
Arap kaynakları, Kahire'nin "bu konuda Hamas ile bir anlaşmaya varma" niyetinde olduğunu bildirdi. Ayrıca "Mısır'ın Filistin direnişinden yabancı rehinelere ve çifte vatandaşlığa sahip esirlere karşı şiddet kullanmama sözü aldığını" da medyaya düşen bilgiler arasında yer alıyor.