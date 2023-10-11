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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu ne?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu ne?
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatını beklediği için işinden ayrılamıyor. Kıdem tazminatı almak için de bilindiği gibi sadece işverenin işten çıkarması... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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personel
tazminat
tazminat davası
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı fonu
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Kıdem tazminatı almak için sadece işverenin iş akdini sonlandırması gerekmiyor. Milyonlarca çalışanın bilmediği bu konu hakkında ortaya atılan iddiaların aksine gerekli olan şartların sağlanması gerekiyor.Hürriyet gazetesi yazarı Burak Taşçı bugünkü yazısında, 'süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor' ifadelerine yer verdi ve şunları ekledi:
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çalışan, işçi, personel, tazminat, tazminat davası, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı fonu
çalışan, işçi, personel, tazminat, tazminat davası, kıdem tazminatı, kıdem tazminatı fonu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu ne?

09:40 11.10.2023
© AAPersonel - iş - atama - çalışma
Personel - iş - atama - çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
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Milyonlarca çalışan kıdem tazminatını beklediği için işinden ayrılamıyor. Kıdem tazminatı almak için de bilindiği gibi sadece işverenin işten çıkarması gerekmiyor. Bazı şartları sağlayan kişiler kıdem tazminatlarını talep ederek istifa edip işinden ayrılabiliyor. İşte sağlanması gereken 3 şart…
Kıdem tazminatı almak için sadece işverenin iş akdini sonlandırması gerekmiyor. Milyonlarca çalışanın bilmediği bu konu hakkında ortaya atılan iddiaların aksine gerekli olan şartların sağlanması gerekiyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Burak Taşçı bugünkü yazısında, 'süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor' ifadelerine yer verdi ve şunları ekledi:
"Günümüzde 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe girenler bu haktan yararlanmaya devam ederken 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez işe girenler önümüzdeki yıl Eylül ayından itibaren 25 yılı doldurdukları için prim gün şartını da sağladıktan sonra bu haktan yararlanmaya başlayacak. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar da prim gün şartını doldurduktan sonra 2033 yılından sonra bu haktan faydalanmış olacak. 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekiyor. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu tarihler arasında 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatını hak etmiş oluyor. 01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir"
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EKONOMİ
Yeni emeklilik sisteminde sona gelindi: Kıdem tazminatı ayrıntısı
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