Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu ne?

"Günümüzde 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe girenler bu haktan yararlanmaya devam ederken 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez işe girenler önümüzdeki yıl Eylül ayından itibaren 25 yılı doldurdukları için prim gün şartını da sağladıktan sonra bu haktan yararlanmaya başlayacak. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar da prim gün şartını doldurduktan sonra 2033 yılından sonra bu haktan faydalanmış olacak. 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekiyor. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu tarihler arasında 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatını hak etmiş oluyor. 01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir"