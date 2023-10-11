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İsrail polisi, Filistin saldırılarına karşılık vermede geç kaldığı eleştirilerini reddetti
İsrail polisi, Filistin saldırılarına karşılık vermede geç kaldığı eleştirilerini reddetti
İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T17:59+0300
2023-10-11T17:59+0300
dünya
israil
israil-filistin
ortadoğu
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İsrail polisi, Filistinli silahlı grupların cumartesi sabahı sınırdan sızarak gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki, ülke kamuoyundan yükselen eleştirileri reddetti. Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot yakınlarında AA'ya konuşan İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, Kassam üyelerinin baskın düzenleyerek ele geçirdiği ve 24 saat kadar elinde tutmayı başardığı Sderot karakolunda 8 polisin hayatını kaybettiğin söyledi.Gazze'den İsrail içerisine sızma girişimlerinin hala devam ettiğini belirten Elsdunne, dün gece sınırdaki birçok noktada Filistinli silahlı gruplarla çatışma yaşandığını ifade etti.Polisin bu saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönünde İsrail kamuoyunda oluşan yoğun eleştirilere cevap veren Elsdunne, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada bulunmayan kimse yargıda bulunmakta acele etmemeli. Floresan ışıkları arasında geçmişe bakıp kararlar almak çok kolay. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim ki (Kassam'ın düzenlediği saldırıyla ilgili) cevap verilmesi gereken birçok soru var ve bunlar cevaplanacak" ifadelerini kullandı.İsrail polisini "kahraman" olarak niteleyen Elsdunne, polisin sınırdan sızma girişimi olduğu anda, olay yerine koştuklarını savundu.Ne olmuştu?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Şu ana kadar sivillerin de bulunduğu 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 2 bin 806 kişi de yaralandı. Askerlerin de bulunduğu 150 civarında İsraillinin ise esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-askerlerinin-gazze-sinirina-takviyesi-devam-ediyor-1076233551.html
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israil, israil-filistin, ortadoğu, izzeddin el-kassam tugayları, polis

İsrail polisi, Filistin saldırılarına karşılık vermede geç kaldığı eleştirilerini reddetti

17:59 11.10.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinİsrail-Filistin - Gazze saldırıları
İsrail-Filistin - Gazze saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada bulunmayan kimse yargıda bulunmakta acele etmemeli. Floresan ışıkları arasında geçmişe bakıp kararlar almak çok kolay" dedi.
İsrail polisi, Filistinli silahlı grupların cumartesi sabahı sınırdan sızarak gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki, ülke kamuoyundan yükselen eleştirileri reddetti.
Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot yakınlarında AA'ya konuşan İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, Kassam üyelerinin baskın düzenleyerek ele geçirdiği ve 24 saat kadar elinde tutmayı başardığı Sderot karakolunda 8 polisin hayatını kaybettiğin söyledi.
Gazze'den İsrail içerisine sızma girişimlerinin hala devam ettiğini belirten Elsdunne, dün gece sınırdaki birçok noktada Filistinli silahlı gruplarla çatışma yaşandığını ifade etti.
Polisin bu saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönünde İsrail kamuoyunda oluşan yoğun eleştirilere cevap veren Elsdunne, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada bulunmayan kimse yargıda bulunmakta acele etmemeli. Floresan ışıkları arasında geçmişe bakıp kararlar almak çok kolay. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim ki (Kassam'ın düzenlediği saldırıyla ilgili) cevap verilmesi gereken birçok soru var ve bunlar cevaplanacak" ifadelerini kullandı.
İsrail polisini "kahraman" olarak niteleyen Elsdunne, polisin sınırdan sızma girişimi olduğu anda, olay yerine koştuklarını savundu.

Ne olmuştu?

6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Şu ana kadar sivillerin de bulunduğu 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 2 bin 806 kişi de yaralandı. Askerlerin de bulunduğu 150 civarında İsraillinin ise esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.
Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.
Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
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