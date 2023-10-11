https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-askerlerinin-gazze-sinirina-takviyesi-devam-ediyor-1076233551.html
Gazze Şeridi'nde hareketlilik sürüyor: İsrail obüs ve tankları konuşlandırdı
Gazze Şeridi'nde hareketlilik sürüyor: İsrail obüs ve tankları konuşlandırdı
İsrail askerleri Gazze sınırında takviyelerini artırmak için Yakhini bölgesine askeri teçhizatlar, tanklar ve obüs konuşlandırdı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T14:40+0300
2023-10-11T14:40+0300
2023-10-11T14:42+0300
dünya
video
tank
israil-filistin
israil askeri
askeri teçhizat
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Yakhini bölgesinde yayınlanan görüntülerde sınırdaki İsrail askerlerinin tanklar, mühimmat ve obüslerle birlikte hazırlık yaptığı görülüyor.Bölgede yaşanan çatışmanın beşinci gününe girmesiyle birlikte, sınırda 35 takviye taburunun hazır beklediği belirtiliyor.İsrail basınında çıkan haberlere göre, IDF sözcüsü Richard Hecht, İsrail'in bölgede gelecekteki operasyonlar için aktif olarak altyapı inşa ettiğini belirtti.Takviye, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği ve Hamas'ın 'El Aksa Tufanı Operasyonu' olarak adlandırdığı eylemin bir parçası olarak İsrail topraklarına binlerce roketin ateşlendiği sürpriz saldırının ardından geldi.BM'ye göre mevcut çatışmalar sırasında 120.000'den fazla Filistinli yerinden edildi.
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İsrail askerleri ve tanklar Gazze sınırına gönderildi
İsrail askerleri ve tanklar Gazze sınırına gönderildi
2023-10-11T14:40+0300
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video, tank, israil-filistin, israil askeri, askeri teçhizat, видео
video, tank, israil-filistin, israil askeri, askeri teçhizat, видео
Gazze Şeridi'nde hareketlilik sürüyor: İsrail obüs ve tankları konuşlandırdı
14:40 11.10.2023 (güncellendi: 14:42 11.10.2023) Abone ol
İsrail askerleri Gazze sınırında takviyelerini artırmak için Yakhini bölgesine askeri teçhizatlar, tanklar ve obüs konuşlandırdı.
Yakhini bölgesinde yayınlanan görüntülerde sınırdaki İsrail askerlerinin tanklar, mühimmat ve obüslerle birlikte hazırlık yaptığı görülüyor.
Bölgede yaşanan çatışmanın beşinci gününe girmesiyle birlikte, sınırda 35 takviye taburunun hazır beklediği belirtiliyor.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, IDF sözcüsü Richard Hecht, İsrail'in bölgede gelecekteki operasyonlar için aktif olarak altyapı inşa ettiğini belirtti.
Takviye, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği ve Hamas'ın 'El Aksa Tufanı Operasyonu' olarak adlandırdığı eylemin bir parçası olarak İsrail topraklarına binlerce roketin ateşlendiği sürpriz saldırının ardından geldi.
BM'ye göre mevcut çatışmalar sırasında 120.000'den fazla Filistinli yerinden edildi.