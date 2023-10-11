https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-askerlerinin-gazze-sinirina-takviyesi-devam-ediyor-1076233551.html

Gazze Şeridi'nde hareketlilik sürüyor: İsrail obüs ve tankları konuşlandırdı

Gazze Şeridi'nde hareketlilik sürüyor: İsrail obüs ve tankları konuşlandırdı

İsrail askerleri Gazze sınırında takviyelerini artırmak için Yakhini bölgesine askeri teçhizatlar, tanklar ve obüs konuşlandırdı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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Yakhini bölgesinde yayınlanan görüntülerde sınırdaki İsrail askerlerinin tanklar, mühimmat ve obüslerle birlikte hazırlık yaptığı görülüyor.Bölgede yaşanan çatışmanın beşinci gününe girmesiyle birlikte, sınırda 35 takviye taburunun hazır beklediği belirtiliyor.İsrail basınında çıkan haberlere göre, IDF sözcüsü Richard Hecht, İsrail'in bölgede gelecekteki operasyonlar için aktif olarak altyapı inşa ettiğini belirtti.Takviye, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği ve Hamas'ın 'El Aksa Tufanı Operasyonu' olarak adlandırdığı eylemin bir parçası olarak İsrail topraklarına binlerce roketin ateşlendiği sürpriz saldırının ardından geldi.BM'ye göre mevcut çatışmalar sırasında 120.000'den fazla Filistinli yerinden edildi.

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video, tank, israil-filistin, israil askeri, askeri teçhizat, видео