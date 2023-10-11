https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-disisleri-bakanligi-israil-ekonomik-ve-siyasi-olarak-uzun-bir-savasa-hazir-1076247668.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır
İsrail Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ben Dor, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır olduğunu ifade etti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T18:10+0300
2023-10-11T18:10+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben Dor, Sputnik'e verdiği mülakatta İsraillilerin uzun bir savaşın içinde olduklarının farkında olduklarını, ülkenin ekonomik ve siyasi olarak buna hazır olduğunu söyledi.Sözcü açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Lior Ben Dor, İsrail ordusunun yerleşim bölgesine ve özellikle de teröristlerin saklandığı binalara saldırırken, bu yerlerin yakınında İsrailli tutsakların olabileceğini dikkate aldığını vurgulayarak İsrail'in tüm hedeflere ulaşmak için savaşı sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.Sözcüsü uluslararası yardımlarla ilgili de şunları söyledi:Gazze'de hedefimize ulaştıktan sonra Hamas ile müzakereler mümkünHamas hareketiyle müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılmasından sonra ortaya çıkacağını söyleyen Lior Ben Dor, İsrail'in hedefini şu şekilde açıkladı:Hamas'ın hata yaparak suç işlediğini söyleyen Bakanlık Sözcüsü, müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun hedefine ulaşmasından sonra söz konusu olacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-askerlerinin-gazze-sinirina-takviyesi-devam-ediyor-1076233551.html
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İsrail Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ben Dor, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır olduğunu ifade etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben Dor, Sputnik'e verdiği mülakatta İsraillilerin uzun bir savaşın içinde olduklarının farkında olduklarını, ülkenin ekonomik ve siyasi olarak buna hazır olduğunu söyledi.
Sözcü açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
İsrail vatandaşları ülkelerini uzun bir savaşın beklediğinin farkındadır. Bununla birlikte, ekonomik ve siyasi açıdan buna hazırız. İsrail'e güvenli bir gelecek sağlamak için her türlü bedeli ödemeye hazırız.
Lior Ben Dor, İsrail ordusunun yerleşim bölgesine ve özellikle de teröristlerin saklandığı binalara saldırırken, bu yerlerin yakınında İsrailli tutsakların olabileceğini dikkate aldığını vurgulayarak İsrail'in tüm hedeflere ulaşmak için savaşı sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.
Sözcüsü uluslararası yardımlarla ilgili de şunları söyledi:
Uluslararası toplumdan gelen yardımlara gelince, ABD bizim yakın müttefikimizdir. Ancak diğer birçok ülke de bizi destekliyor, mücadelemizle dayanışma içindeler ve İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunun farkındalar.
Gazze'de hedefimize ulaştıktan sonra Hamas ile müzakereler mümkün
Hamas hareketiyle müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılmasından sonra ortaya çıkacağını söyleyen Lior Ben Dor, İsrail'in hedefini şu şekilde açıkladı:
Hamas ve İslami Cihad terör örgütlerine karşı stratejik hedeflerine ulaşana kadar askeri harekâtı sürdüreceğiz.
Hamas'ın hata yaparak suç işlediğini söyleyen Bakanlık Sözcüsü, müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun hedefine ulaşmasından sonra söz konusu olacağını ifade etti.