https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-disisleri-bakanligi-israil-ekonomik-ve-siyasi-olarak-uzun-bir-savasa-hazir-1076247668.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır

İsrail Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ben Dor, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır olduğunu ifade etti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben Dor, Sputnik'e verdiği mülakatta İsraillilerin uzun bir savaşın içinde olduklarının farkında olduklarını, ülkenin ekonomik ve siyasi olarak buna hazır olduğunu söyledi.Sözcü açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Lior Ben Dor, İsrail ordusunun yerleşim bölgesine ve özellikle de teröristlerin saklandığı binalara saldırırken, bu yerlerin yakınında İsrailli tutsakların olabileceğini dikkate aldığını vurgulayarak İsrail'in tüm hedeflere ulaşmak için savaşı sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.Sözcüsü uluslararası yardımlarla ilgili de şunları söyledi:Gazze'de hedefimize ulaştıktan sonra Hamas ile müzakereler mümkünHamas hareketiyle müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılmasından sonra ortaya çıkacağını söyleyen Lior Ben Dor, İsrail'in hedefini şu şekilde açıkladı:Hamas'ın hata yaparak suç işlediğini söyleyen Bakanlık Sözcüsü, müzakerelere dönme olasılığının ancak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun hedefine ulaşmasından sonra söz konusu olacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-askerlerinin-gazze-sinirina-takviyesi-devam-ediyor-1076233551.html

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