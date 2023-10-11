İSPARK ücretlerine zam geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Akalın: Ukrayna’dan Tayvan’a kadar tek cephe var
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
19:56
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:35
1 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231011/ispark-ucretlerine-zam-geldi-1076249362.html
İSPARK ücretlerine zam geldi
İSPARK ücretlerine zam geldi
İBB meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T18:13+0300
2023-10-11T18:38+0300
ispark
ekonomi
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063377578_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c9ebcff9deedf9e83666a77b29eb1f5b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapılmasına karar verildi.İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Meclisin temmuzdaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine 3 ay sonra yeniden zam yapılması kararlaştırıldı.Mecliste kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33'ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47'den 73 liraya, 4-8 saat arası 65'ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86'dan 134 TL'ye, 12-24 saat arası da 130'dan 202 liraya yükseltildi.Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 29'dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37'den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 72'den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94'den 146 liraya çıkartıldı.Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.Üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 33'den 52 TL'ye, 2-4 saat arası 37'den 58 liraya, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 61'den 95 TL'ye, 12-24 saat arası ise 94'den 146 liraya yükseldi.Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33'den 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 liraya, günlük park 94'ten 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14'den 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23'den 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33'den 52 liraya, günlük ücret ise 80'den 124 liraya çıkartıldı.Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de artış yapıldı.Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67'den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192'den 298 liraya, midibüs için 388'den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677'dan 1050 TL'ye, motosiklet için 44'ten 69 liraya yükseltildi.Yıllık bisiklet kiralama ücretinin ise 370 iken 574 lira olmasına karar verildi.İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/ispark-otopark-ucretlerine-zam-1073527209.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063377578_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_573f93a91f2e9bbb4a616b65bbbd46f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispark, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam
ispark, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam

İSPARK ücretlerine zam geldi

18:13 11.10.2023 (güncellendi: 18:38 11.10.2023)
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
Abone olTelegram
İBB meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapılmasına karar verildi.
İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclisin temmuzdaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine 3 ay sonra yeniden zam yapılması kararlaştırıldı.
Mecliste kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33'ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47'den 73 liraya, 4-8 saat arası 65'ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86'dan 134 TL'ye, 12-24 saat arası da 130'dan 202 liraya yükseltildi.
Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 29'dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37'den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 72'den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94'den 146 liraya çıkartıldı.
Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.
Üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 33'den 52 TL'ye, 2-4 saat arası 37'den 58 liraya, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 61'den 95 TL'ye, 12-24 saat arası ise 94'den 146 liraya yükseldi.
Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33'den 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 liraya, günlük park 94'ten 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14'den 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23'den 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33'den 52 liraya, günlük ücret ise 80'den 124 liraya çıkartıldı.
Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de artış yapıldı.
Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67'den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192'den 298 liraya, midibüs için 388'den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677'dan 1050 TL'ye, motosiklet için 44'ten 69 liraya yükseltildi.
Yıllık bisiklet kiralama ücretinin ise 370 iken 574 lira olmasına karar verildi.
İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacağı belirtildi.
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
EKONOMİ
İSPARK otopark ücretlerine zam
14 Temmuz, 07:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала