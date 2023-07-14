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İSPARK otopark ücretlerine zam
İSPARK otopark ücretlerine zam
İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T07:58+0300
2023-07-14T07:58+0300
ekonomi
ispark
ücret
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis'i, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu dün, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Mecliste, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila 63 arasında değişen oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi.Zamlı tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerliBu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin 23 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtildi.Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin 25'ten 29 liraya, 4 saate kadarki ücretin 32'den 37 liraya, 8 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 12 saate kadarki ücretin 62'den 72 liraya, 24 saate kadarki ücretin ise 80'den 94 liraya yükseltilmesi istendi.İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışlarının da 8'den 9 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33'ten 38 liraya yükseltilmesi talep edildi.Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.Basın kartı maddesinde değişiklikTeklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki "adlarına tescilli" kısmı da çıkarıldı.Komisyonların görüşü doğrultusunda mecliste oylanan madde kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ibb-ispark-otopark-ucretlerine-yuzde-63e-kadar-zam-istedi-1072538827.html
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ispark, ücret, zam
ispark, ücret, zam

İSPARK otopark ücretlerine zam

07:58 14.07.2023
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis'i, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu dün, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Mecliste, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila 63 arasında değişen oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi.

Zamlı tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerli

Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.
Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin 23 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtildi.
Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin 25'ten 29 liraya, 4 saate kadarki ücretin 32'den 37 liraya, 8 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 12 saate kadarki ücretin 62'den 72 liraya, 24 saate kadarki ücretin ise 80'den 94 liraya yükseltilmesi istendi.
İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışlarının da 8'den 9 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33'ten 38 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

Basın kartı maddesinde değişiklik

Teklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki "adlarına tescilli" kısmı da çıkarıldı.
Komisyonların görüşü doğrultusunda mecliste oylanan madde kabul edildi.
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
EKONOMİ
İBB, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 63'e kadar zam istedi
16 Haziran , 14:22
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