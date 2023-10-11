https://sputniknews.com.tr/20231011/guvenlik-uzmani-muglu-abd-turkiye-ve-ortadoguyu-tehdit-ediyor-1076244135.html
Güvenlik uzmanı Muğlu: ABD, Türkiye ve Ortadoğu'yu tehdit ediyor
Güvenlik uzmanı Muğlu: ABD, Türkiye ve Ortadoğu'yu tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'ABD’nin Suriye’de Akdeniz’de ne işi var' açıklamasını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu ABD’nin... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T16:35+0300
2023-10-11T16:35+0300
2023-10-11T16:36+0300
dünya
imbat muğlu
recep tayyip erdoğan
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
abd ordusu
suriye
suriye krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104082/56/1040825649_0:105:2867:1718_1920x0_80_0_0_2c5cf3f33ede9e0ed4b1d8b03f763e1f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail ve Hamas arasında yaşanan gerilim sonrası Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri eleştirdi, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yönetiminin İsrail'e destek için bölgeye donanma gücü gönderdiğini hatırlatarak, "Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak?" diye sordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk SİHA’sının ABD tarafından Suriye'de düşürülmesine de değinerek “Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim" ifadelerini kullandı.‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye karşı ses çıkaran sayılı liderlerden’Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kapsamında ABD’nin bölgedeki eylemlerini Sputnik’e değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu şunları söyledi:‘ABD Akdeniz’e yerleşmeye çalışıyor’ABD’nin İsrail’deki gelişmeler sonrasında bölgeye savaş gemileri yollamasını da değerlendiren güvenlik uzmanı Dr. Muğlu “Türkiye; dünyanın neresinde olursa olsun savaşla ilgisi olmayan sivillerin ırkına, diline, dinine bakmaksızın hangi millet olursa olsun sivillerin öldürülmesi, gasp edilmesi, yaşam haklarının elinden alınmasını, ve insanların evsiz yurtsuz bırakılmasını kabul etmiyor. Hangi devlet olursa olsun hangi halk olursa olsun, bu tutumunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız ilk baştan beri İsrail ve Filistin taraflarının sükûnetini koruması ve sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren kim olursa olsun bu saldırıları durdurma çağrısı yaptı. An itibarı ile bakıldığında yarım milyon insan Gazze’yi terk edecek. Buradaki halkı açlığa susuzluğu terk ettiler. ABD buna müdahale etmesi gerekirken İsrail’in hamiliğini yapıyor. Burada sorunu çözmesi gerekirken savaş gemileri ile bu bölgeye gelmesi, bu bölgeye asker getirmesi akıllara başka sorular getiriyor. Hamas ile mücadele için uçak gemisi getirmesine gerek yok. İsrail şu anda bunu yapıyor zaten. Bu adım aslında Ortadoğu’ya, Akdeniz’de ki devletlere bir gözdağı. Ben her şeyimle burdayım diyerek, bu bahane ile Akdeniz’e demir atacak” sözlerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html
israil
suriye
kuzey suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104082/56/1040825649_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_6f4b1771df87d4ef82561f4f01017b78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
imbat muğlu, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd ordusu, suriye, suriye krizi, kuzey suriye, pkk, ypg/pkk, pkk/pyd
imbat muğlu, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd ordusu, suriye, suriye krizi, kuzey suriye, pkk, ypg/pkk, pkk/pyd
Güvenlik uzmanı Muğlu: ABD, Türkiye ve Ortadoğu'yu tehdit ediyor
16:35 11.10.2023 (güncellendi: 16:36 11.10.2023) Abone ol
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'ABD’nin Suriye’de Akdeniz’de ne işi var' açıklamasını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu ABD’nin terör örgütlerini Türkiye’ye karşı koruduğunu ve İsrail bahanesi ile Akdeniz’de varlık oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail ve Hamas arasında yaşanan gerilim sonrası Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri eleştirdi, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yönetiminin İsrail'e destek için bölgeye donanma gücü gönderdiğini hatırlatarak, "Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk SİHA’sının ABD tarafından Suriye'de düşürülmesine de değinerek “Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim" ifadelerini kullandı.
‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye karşı ses çıkaran sayılı liderlerden’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kapsamında ABD’nin bölgedeki eylemlerini Sputnik’e değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye karşı çok sayıda açıklaması var. ABD tarafından haksızlık, ayrımcılık yapıldığında Cumhurbaşkanımız uluslararası arenada ses çıkaran sayılı liderlerden birisi. 1 Ekim’de Türkiye’nin başkentinde terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısının iki teröristi büyük bir katliam gerçekleştirecekti. Kahraman polislerimiz tarafından bu teröristler etkisiz hale getirildi. Hemen akabinde hem Irak’ın hem Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatıldı. ABD müttefikimiz olmasına, NATO üyesi olmasına rağmen, Türkiye terörle mücadele konusunda tüm devletlerin yanında olmasına rağmen ABD Türkiye'nin terörle mücadele alanında yaptığı başarılı operasyonları sekteye uğratmak istedi. Bunun için ABD Türk SİHA’sını düşürdü. Türk SİHA olduğunu bile bile, bu SİHA’nın bir ABD üstüne ya da bir sivil yerleşim yerine eylem yapmayacağını bilmesine rağmen düşürdü. Burada ABD Türkiye'ye bir gözdağı verdi. ABD ‘Ortadoğu’nun kara ordusu olarak kurduğum bu teröristleri ben koruyorum, ben onlara milyar dolarlık yatırım yaptım dokunma’ dedi. İsrail bir kara harekatı başlatırsa ABD destekli bu teröristler İsrail’deki kara harekatına katılabilir. Bugün Türkiye'nin en büyük terörle mücadelesi FETÖ’ye karşı yürüttüğü terör mücadelesiydi. Pennsylvania’da bulunan FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen ABD’de rahatlıkla yaşamakta ve Türkiye’nin uçaklar dolusu belge gönderilmesine rağmen ABD bu konuda Türkiye’ye bir ışık dahi yakmadı. Oysa aynı ABD uçaklar ve tırlar dolusu silah ve mühimmatı PKK terör örgütüne göndermekten geri kalmıyor. Hatta Suriye'nin kuzeyindeki petrol yataklarını ABD PKK terör örgütü ile birlikte işliyor ve satıyorlar.”
‘ABD Akdeniz’e yerleşmeye çalışıyor’
ABD’nin İsrail’deki gelişmeler sonrasında bölgeye savaş gemileri yollamasını da değerlendiren güvenlik uzmanı Dr. Muğlu “Türkiye; dünyanın neresinde olursa olsun savaşla ilgisi olmayan sivillerin ırkına, diline, dinine bakmaksızın hangi millet olursa olsun sivillerin öldürülmesi, gasp edilmesi, yaşam haklarının elinden alınmasını, ve insanların evsiz yurtsuz bırakılmasını kabul etmiyor. Hangi devlet olursa olsun hangi halk olursa olsun, bu tutumunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız ilk baştan beri İsrail ve Filistin taraflarının sükûnetini koruması ve sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren kim olursa olsun bu saldırıları durdurma çağrısı yaptı. An itibarı ile bakıldığında yarım milyon insan Gazze’yi terk edecek. Buradaki halkı açlığa susuzluğu terk ettiler. ABD buna müdahale etmesi gerekirken İsrail’in hamiliğini yapıyor. Burada sorunu çözmesi gerekirken savaş gemileri ile bu bölgeye gelmesi, bu bölgeye asker getirmesi akıllara başka sorular getiriyor. Hamas ile mücadele için uçak gemisi getirmesine gerek yok. İsrail şu anda bunu yapıyor zaten. Bu adım aslında Ortadoğu’ya, Akdeniz’de ki devletlere bir gözdağı. Ben her şeyimle burdayım diyerek, bu bahane ile Akdeniz’e demir atacak” sözlerini kullandı.