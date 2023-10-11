https://sputniknews.com.tr/20231011/guvenlik-uzmani-muglu-abd-turkiye-ve-ortadoguyu-tehdit-ediyor-1076244135.html

Güvenlik uzmanı Muğlu: ABD, Türkiye ve Ortadoğu'yu tehdit ediyor

Güvenlik uzmanı Muğlu: ABD, Türkiye ve Ortadoğu'yu tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'ABD’nin Suriye’de Akdeniz’de ne işi var' açıklamasını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu ABD’nin... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T16:35+0300

2023-10-11T16:35+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail ve Hamas arasında yaşanan gerilim sonrası Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri eleştirdi, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yönetiminin İsrail'e destek için bölgeye donanma gücü gönderdiğini hatırlatarak, "Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak?" diye sordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk SİHA’sının ABD tarafından Suriye'de düşürülmesine de değinerek “Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim" ifadelerini kullandı.‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye karşı ses çıkaran sayılı liderlerden’Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kapsamında ABD’nin bölgedeki eylemlerini Sputnik’e değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu şunları söyledi:‘ABD Akdeniz’e yerleşmeye çalışıyor’ABD’nin İsrail’deki gelişmeler sonrasında bölgeye savaş gemileri yollamasını da değerlendiren güvenlik uzmanı Dr. Muğlu “Türkiye; dünyanın neresinde olursa olsun savaşla ilgisi olmayan sivillerin ırkına, diline, dinine bakmaksızın hangi millet olursa olsun sivillerin öldürülmesi, gasp edilmesi, yaşam haklarının elinden alınmasını, ve insanların evsiz yurtsuz bırakılmasını kabul etmiyor. Hangi devlet olursa olsun hangi halk olursa olsun, bu tutumunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız ilk baştan beri İsrail ve Filistin taraflarının sükûnetini koruması ve sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren kim olursa olsun bu saldırıları durdurma çağrısı yaptı. An itibarı ile bakıldığında yarım milyon insan Gazze’yi terk edecek. Buradaki halkı açlığa susuzluğu terk ettiler. ABD buna müdahale etmesi gerekirken İsrail’in hamiliğini yapıyor. Burada sorunu çözmesi gerekirken savaş gemileri ile bu bölgeye gelmesi, bu bölgeye asker getirmesi akıllara başka sorular getiriyor. Hamas ile mücadele için uçak gemisi getirmesine gerek yok. İsrail şu anda bunu yapıyor zaten. Bu adım aslında Ortadoğu’ya, Akdeniz’de ki devletlere bir gözdağı. Ben her şeyimle burdayım diyerek, bu bahane ile Akdeniz’e demir atacak” sözlerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html

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