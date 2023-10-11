https://sputniknews.com.tr/20231011/fizik-profesoru-acikladi-bir-simulasyonda-yasiyor-olabiliriz-1076230284.html

Yeni bir fizik yasası keşfedildi: 'Bir simülasyonda yaşıyor olabiliriz'

Yeni bir fizik yasası keşfedildi: 'Bir simülasyonda yaşıyor olabiliriz'

Fizik alanında Profesör olan Melvin Vopson, insanların bir simülasyonda yaşadığı gerçeğine işaret edebilecek yeni bir araştırması olduğunu iddia etti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T12:20+0300

2023-10-11T12:20+0300

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yaşam

fizik

matrix

evren

ingiltere

simülasyon

bilim

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Portsmouth Üniversitesi'nde Fizik alanında Profesör olan Melvin Vopson, Matrix tarzı bir evrende yaşadığımızı kanıtlayabilecek yeni bir fizik yasası keşfettiğini açıkladı.Profesör Vopson daha önce de 'enformasyonun ve temel parçacıkların' insan DNA'sına benzer bir kütleye sahip olduğunu öne süren bir araştırma makalesi yayımlamıştı ve yine geçen yıl 'bilginin' nasıl hareket ettiğini açıklayan 'bilgi dinamiklerinin ikinci yasası' adlı yeni bir fizik yasasını ortaya çıkarmıştı.Profesör Vopson bu yeni yasanın, organizmalardaki genetik mutasyonları ve bunların sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olabileceğini vurgulayarak bunun termodinamiğin ikinci yasasına dayandığını ifade etti. Profesör Vopson, bilgi sistemlerindeki entropinin de zaman içinde artacağını tahmin ediyordu.Profesör Vopson, Bir dergide yayımlanan makalesinde, "Çalışmalarım, nesnel bir gerçeklikte yaşamadığımıza ve tüm evrenin süper gelişmiş bir sanal gerçeklik simülasyonu olabileceğine dair tuhaf ve ilginç bir olasılığa işaret ediyor" sözlerine yer verdi ve makalesinin aynı zamanda evrendeki simetrinin yaygınlığına da açıklama getirdiğini vurguladı.Vopson açıklamasında şu sözlere yer verdi:Fazla bilginin çıkarılma şeklinin, depolama alanından tasarruf etmek ve gücü artırmak için 'atık kodu silen veya sıkıştıran bir bilgisayara' benzediğini de sözlerine ekleyen Vopson, bu durumun bir simülasyonda yaşadığımız fikrini desteklediğini ancak bu teorinin kanıtlanması için daha çok test yapılması gerektiğinin altını çizdi.Sonuç olarak bu durumun bir simülasyonda yaşadığımız fikrini destekliyor desteklediğini söyleye profesör ancak bu teoriyi kanıtlamak için daha fazla test yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/bilim-insanlari-nefeslerini-tuttu-uzaydan-gelen-kutu-acildi-1075951419.html

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fizik, matrix, evren, ingiltere, simülasyon, bilim