https://sputniknews.com.tr/20231011/felaketten-aylar-sonra-titan-denizaltisi-aramalarinda-yeni-kanitlar-ve-insan-kalintilari-bulundu-1076228358.html

Felaketten aylar sonra Titan denizaltısı aramalarında 'yeni enkaz' ve 'insan kalıntıları' bulundu

Felaketten aylar sonra Titan denizaltısı aramalarında 'yeni enkaz' ve 'insan kalıntıları' bulundu

ABD Sahil Güvenliği, enkaz halindeki OceanGate Titan denizaltısına ait bazı enkaz parçaları ve okyanusun dibinde 'insan kalıntıları' olduğu tahmin edilen... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T11:08+0300

2023-10-11T11:08+0300

2023-10-11T11:13+0300

titan

oceangate

titanik

enkaz

gemi enkazı

kanıt

yaşam

ölüm

araştırma

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OceanGate Titan denizaltısının ünlü gemi enkazına yaptığı bir yolculuk sırasında ana gemisiyle irtibatını kaybetmesinin ardından günler süren kurtarma görevi, denizaltının derinlikte arızalandığını ve içindeki herkesin neredeyse anında ölümüne neden olduğunu gösteren enkazın bulunmasının ardından trajediye dönüşmüştü.Deniz güvenliği mühendisleri, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık dört ay sonra Kuzey Atlantik Okyanusu'nun deniz tabanından yeni kanıtlar elde ettiklerini duyurdu.Sahil Güvenliğe bağlı mühendislerinin, Kuzey Atlantik Okyanusu deniz tabanında kalan Titan su altı aracının enkazını ve kanıtlarını çıkardığı, ismi açıklanmayan bir ABD limanına naklettiği belirtildi.Titan’ın kalan enkazının analiz edilerek kazanın sebebinin araştırılacağı ve çıkartılan insan kalıntılarının ise adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği ayrıca ifade edildi.5 kişi yaşamını yitirmiştiAtlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen 'OceanGate' isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.OceanGate olayın ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu.Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's Limanı'nda toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/titanik-yolunda-batan-tur-denizaltisi-titan-denizaltisinin-bazi-parcalari-karaya-cikarildi-1072975595.html

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titan, oceangate , titanik, enkaz, gemi enkazı, kanıt, ölüm, araştırma