https://sputniknews.com.tr/20230629/titanik-yolunda-batan-tur-denizaltisi-titan-denizaltisinin-bazi-parcalari-karaya-cikarildi-1072975595.html

Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

Titanik yolcu gemisinin enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusuna dalan ve içindeki 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının ilk parçaları yüzeye... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T01:19+0300

2023-06-29T01:19+0300

2023-06-29T01:19+0300

dünya

titan

titan

titanic

enkaz

atlantik okyanusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072752769_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_de02483e96e1463eae1cf9effef99e19.jpg

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada 18 Haziran’da Atlantik Okyanusu’nda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan küçük denizaltının uzaktan kumandalı deniz aracı Horizon Arctic tarafından elde edilen enkaz parçaları karaya çıkarıldı. Patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları Kanada’nın St. John’s kentinde Horizon Artctic isimli gemiden karaya çıkarılırken görüntülendi.CanadianPress’in haberine göre, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı ile iletişim, dalıştan kısa süre sonra kesildi.Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edilirken, denizaltıdaki 5 kişi yaşamını yitirdi.ABD ve Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizaltının enkazına ulaşmak için uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı.Titan denizaltısına ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlandı.Vinçlerle gemiden indirilen gemi enkazının, plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü.Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/titan-denizaltisindaki-19-yasindaki-gencin-hedefi-dunya-rekoru-kirmakmis-1072870788.html

titan

atlantik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

titan, titan, titanic, enkaz, atlantik okyanusu