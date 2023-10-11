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e-Devlet'te yeni dönem: Kullanıma açıldı
e-Devlet'te yeni dönem: Kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı'na yeni bir dijital hizmet eklendiğini belirterek, "10'dan fazla kurumumuzun varis- muris işleri ile... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T10:25+0300
2023-10-11T10:25+0300
türkiye
cevdet yılmaz
e-devlet
e-devlet kapısı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, “Dijital Türkiye / Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı”na başkanlık etti.E-devletin vatandaşlara sunduğu hizmeti anlatan Yılmaz, “Dijital kamu hizmeti sunumunda sahip olduğumuz alt yapı sayesinde deprem hadiselerinden sonra depremzede vatandaşlarımız için 13 yeni dijital hizmeti hızlı şekilde kullanıma sokma imkanımız oldu. Özellikle asrın felaketi döneminde depremzede vatandaşlarımıza yardımların ulaşması, haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın geçici konaklama yerlerine en hızlı şekilde yerleştirilmesi için gece gündüz çalışan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Bunların yanı sıra doğalgaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye’yi e-Devlet Kapımız kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet Kapısına taşıdık. Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dâhil olduk. Kotasız e-Devlet uygulaması ile mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekâdan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz. Orta Vadeli Program’da dijitalleşme konusunda politika ve tedbirlere geniş yer ayırdık. Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demek. Her yerden hizmete erişim demektir. Güven demek. Bizler de bu özelliklere sahip dijital hizmetlerin ülkemizin tamamına hitap etmesi için azimle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Yeni bütünleşik hizmeti duyurduToplantı vesilesiyle yeni bir dijital hizmeti müjdeyi paylaşan Yılmaz, "10’dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor, hayırlı olsun. Toplantımızda engelli vatandaşlarımız için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapacağız. Veriden değer üretmenin dijital kamu hizmetlerine başarılı yansımasından ve kurumlarımızın daha yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasından büyük memnuniyet duyuyor, dijitalin yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyorum. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-yardimcisidan-yeni-evleneceklere-krediyle-ilgili-aciklama-sarti-duyurdu-1076223459.html
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cevdet yılmaz, e-devlet, e-devlet kapısı
cevdet yılmaz, e-devlet, e-devlet kapısı

e-Devlet'te yeni dönem: Kullanıma açıldı

10:25 11.10.2023
© AAe-Devlet
e-Devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı'na yeni bir dijital hizmet eklendiğini belirterek, "10'dan fazla kurumumuzun varis- muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, “Dijital Türkiye / Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı”na başkanlık etti.
E-devletin vatandaşlara sunduğu hizmeti anlatan Yılmaz, “Dijital kamu hizmeti sunumunda sahip olduğumuz alt yapı sayesinde deprem hadiselerinden sonra depremzede vatandaşlarımız için 13 yeni dijital hizmeti hızlı şekilde kullanıma sokma imkanımız oldu. Özellikle asrın felaketi döneminde depremzede vatandaşlarımıza yardımların ulaşması, haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın geçici konaklama yerlerine en hızlı şekilde yerleştirilmesi için gece gündüz çalışan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Bunların yanı sıra doğalgaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye’yi e-Devlet Kapımız kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet Kapısına taşıdık. Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dâhil olduk. Kotasız e-Devlet uygulaması ile mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekâdan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz. Orta Vadeli Program’da dijitalleşme konusunda politika ve tedbirlere geniş yer ayırdık. Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demek. Her yerden hizmete erişim demektir. Güven demek. Bizler de bu özelliklere sahip dijital hizmetlerin ülkemizin tamamına hitap etmesi için azimle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni bütünleşik hizmeti duyurdu

Toplantı vesilesiyle yeni bir dijital hizmeti müjdeyi paylaşan Yılmaz, "10’dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor, hayırlı olsun. Toplantımızda engelli vatandaşlarımız için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapacağız. Veriden değer üretmenin dijital kamu hizmetlerine başarılı yansımasından ve kurumlarımızın daha yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasından büyük memnuniyet duyuyor, dijitalin yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyorum. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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