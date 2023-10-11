https://sputniknews.com.tr/20231011/besiktastan-secim-tarihine-iliskin-yalanlama-1076237317.html
Beşiktaş'tan seçim tarihine ilişkin yalanlama
Beşiktaş'tan seçim tarihine ilişkin yalanlama
Beşiktaş Kulübü, yazılı, görsel ve dijital medyada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısına dair Mayıs ayında erteleneceği yönündeki haberleri yalanladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T14:45+0300
2023-10-11T14:45+0300
2023-10-11T14:45+0300
spor
ahmet nur çebi
beşiktaş
seçim
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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının Mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/ahmet-nur-cebi-besiktasi-umursamayan-bir-tff-baskani-olamaz-1072709584.html
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ahmet nur çebi, beşiktaş, seçim
ahmet nur çebi, beşiktaş, seçim
Beşiktaş'tan seçim tarihine ilişkin yalanlama
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Beşiktaş Kulübü, yazılı, görsel ve dijital medyada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısına dair Mayıs ayında erteleneceği yönündeki haberleri yalanladı.
Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının Mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.