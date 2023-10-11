https://sputniknews.com.tr/20231011/besiktastan-secim-tarihine-iliskin-yalanlama-1076237317.html

Beşiktaş'tan seçim tarihine ilişkin yalanlama

Beşiktaş'tan seçim tarihine ilişkin yalanlama

Beşiktaş Kulübü, yazılı, görsel ve dijital medyada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısına dair Mayıs ayında erteleneceği yönündeki haberleri yalanladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T14:45+0300

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spor

ahmet nur çebi

beşiktaş

seçim

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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının Mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/ahmet-nur-cebi-besiktasi-umursamayan-bir-tff-baskani-olamaz-1072709584.html

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