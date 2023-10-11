https://sputniknews.com.tr/20231011/azerbaycan-pasinyanin-ermeni-koylerinin-isgal-edildigine-iliskin-aciklamasini-yalanladi-1076246705.html
Azerbaycan, Paşinyan'ın 'Ermeni köylerinin işgal edildiğine' ilişkin açıklamasını yalanladı
Azerbaycan, Paşinyan'ın 'Ermeni köylerinin işgal edildiğine' ilişkin açıklamasını yalanladı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Ermeni köylerinin işgal edildiğine yönündeki açıklamasını 'yalan' olarak nitelendirdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T23:02+0300
2023-10-11T23:02+0300
2023-10-11T23:02+0300
dünya
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
azerbaycan
azerbaycan dışişleri bakanlığı
paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
işgal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/01/1042951095_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a4e487c45268cf71227375165d025a7d.jpg
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bazı Ermeni köylerinin Bakü tarafından işgal edildiğine ilişkin açıklamasının 'yalan' olduğunu açıkladı.Paşinyan bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, Azerbaycan'ın başta Artsvashen köyü olmak üzere Berkaber, Paravakar, Aygehovit ve Vazashen köylerinin arazileri gibi Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parçası olan toprakları kontrol ettiğini söylemişti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Paşinyan'ın açıklamalara verdiği yanıtta ise şu cümleler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-rus-baris-gucleri-karabagdan-ayrilirsa-rusyaya-donmek-zorunda-kalacaklar-1076210161.html
karabağ
dağlık karabağ
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/01/1042951095_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_858bc67b20439147910332391375817c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, işgal
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, işgal
Azerbaycan, Paşinyan'ın 'Ermeni köylerinin işgal edildiğine' ilişkin açıklamasını yalanladı
Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Ermeni köylerinin işgal edildiğine yönündeki açıklamasını 'yalan' olarak nitelendirdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bazı Ermeni köylerinin Bakü tarafından işgal edildiğine ilişkin açıklamasının 'yalan' olduğunu açıkladı.
Paşinyan bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, Azerbaycan'ın başta Artsvashen köyü olmak üzere Berkaber, Paravakar, Aygehovit ve Vazashen köylerinin arazileri gibi Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parçası olan toprakları kontrol ettiğini söylemişti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Paşinyan'ın açıklamalara verdiği yanıtta ise şu cümleler yer aldı:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın röportaj sırasında Azerbaycan'a yönelttiği bazı suçlamalar, Ermeni tarafının siyasi manipülasyon ve çarpıtılmış yorumlardan vazgeçmediğini açıkça göstermektedir. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın bazı Ermeni köylerini işgal ettiği yönündeki iddiaları tamamen yalandır. Ermenistan, Azerbaycan köylerinin işgalini meşrulaştırmak istiyor.