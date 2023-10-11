https://sputniknews.com.tr/20231011/azerbaycan-pasinyanin-ermeni-koylerinin-isgal-edildigine-iliskin-aciklamasini-yalanladi-1076246705.html

Azerbaycan, Paşinyan'ın 'Ermeni köylerinin işgal edildiğine' ilişkin açıklamasını yalanladı

Azerbaycan, Paşinyan'ın 'Ermeni köylerinin işgal edildiğine' ilişkin açıklamasını yalanladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Ermeni köylerinin işgal edildiğine yönündeki açıklamasını 'yalan' olarak nitelendirdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T23:02+0300

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bazı Ermeni köylerinin Bakü tarafından işgal edildiğine ilişkin açıklamasının 'yalan' olduğunu açıkladı.Paşinyan bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, Azerbaycan'ın başta Artsvashen köyü olmak üzere Berkaber, Paravakar, Aygehovit ve Vazashen köylerinin arazileri gibi Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parçası olan toprakları kontrol ettiğini söylemişti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Paşinyan'ın açıklamalara verdiği yanıtta ise şu cümleler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-rus-baris-gucleri-karabagdan-ayrilirsa-rusyaya-donmek-zorunda-kalacaklar-1076210161.html

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