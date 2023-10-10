https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-rus-baris-gucleri-karabagdan-ayrilirsa-rusyaya-donmek-zorunda-kalacaklar-1076210161.html
Paşinyan: Rus barış güçleri Karabağ'dan ayrılırsa Rusya'ya dönmek zorunda kalacaklar
Paşinyan: Rus barış güçleri Karabağ'dan ayrılırsa Rusya'ya dönmek zorunda kalacaklar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Rus barış birliklerinin Karabağ'dan ayrılması halinde Rusya'ya dönmek durumunda olduğunu ifade etti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T20:05+0300
2023-10-10T20:05+0300
2023-10-10T20:05+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rus Barış Gücü Birliği'nin Karabağ'dan ayrılması durumunda Rusya'ya dönmek zorunda kalacağını söyledi.TV programında kendisine yöneltilen "Rus barış gücü askerlerinin Ermenista'a geçip orada kalıp kalamayacağını" sorusunu cevaplayan Paşinyan, "Bunlar Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü. Eğer Dağlık Karabağ'dan ayrılırlarla Rusya'ya dönmeliler" yanıtını verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin faaliyetlerinin, çatışmaların ve nüfusun bölgeden kitlesel olarak göç etmesinin ardından oluşan yeni koşullara uygun hale getirileceğini açıklamıştı. Zaharova, Erivan'ın Karabağ bölgesini Azerbaycan topraklarının bir parçası olarak tanımasının ardından bölgedeki koşulların değiştiğini hatırlatmış ve Rus barış gücü askerleriyle ilgili temel konuların Bakü ile görüşüldüğünü sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-ermenistan-33-formatinda-toplantilar-duzenlemeye-hazir-1076208524.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, paşinyan, rus barış gücü, mariya zaharova, rus dışişleri
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, paşinyan, rus barış gücü, mariya zaharova, rus dışişleri
Paşinyan: Rus barış güçleri Karabağ'dan ayrılırsa Rusya'ya dönmek zorunda kalacaklar
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Rus barış birliklerinin Karabağ'dan ayrılması halinde Rusya'ya dönmek durumunda olduğunu ifade etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rus Barış Gücü Birliği'nin Karabağ'dan ayrılması durumunda Rusya'ya dönmek zorunda kalacağını söyledi.
TV programında kendisine yöneltilen "Rus barış gücü askerlerinin Ermenista'a geçip orada kalıp kalamayacağını" sorusunu cevaplayan Paşinyan, "Bunlar Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü. Eğer Dağlık Karabağ'dan ayrılırlarla Rusya'ya dönmeliler" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin faaliyetlerinin, çatışmaların ve nüfusun bölgeden kitlesel olarak göç etmesinin ardından oluşan yeni koşullara uygun hale getirileceğini açıklamıştı. Zaharova, Erivan'ın Karabağ bölgesini Azerbaycan topraklarının bir parçası olarak tanımasının ardından bölgedeki koşulların değiştiğini hatırlatmış ve Rus barış gücü askerleriyle ilgili temel konuların Bakü ile görüşüldüğünü sözlerine eklemişti.