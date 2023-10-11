https://sputniknews.com.tr/20231011/alman-medyasi-israil-bes-cephede-catisma-riskiyle-karsi-karsiya-1076252990.html

Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya

Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya

Ortadoğu merkezli güvenlik ve risk yönetimi danışmanlığı merkezi Le Beck’in uzmanları, İsrail’in beş cephede silahlı çatışma yaşama tehdidiyle karşı karşıya... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T20:47+0300

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2023-10-11T20:47+0300

dünya

ortadoğu

israil

israil-filistin

hizbullah lideri hasan nasrallah

hizbullah

lübnan

füze

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Alman Bild gazetesinin haberine göre Le Beck uzmanları, İsrail ordusu ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin de İsrail’e füze saldırıları düzenlediğine dikkat çekti.Hamas ve Hizbullah’ın Tahran tarafından desteklendiği anımsatılırken İran’ın da çatışmaya dahil olabileceği ve böylelikle üçüncü cephenin açılabileceği kaydedildi.Batı Şeria’daki Filistinli grupların ve Suriye’deki İran yanlısı milislerin de dördüncü ve beşinci cephe açabileceği ifade edildi.Öte yandan uzmanlar, İsrail’in İran’ı suçlamaktan uzak durması nedeniyle beş cephede savaş ihtimalinin çok küçük olduğu belirtilen yazıda, “Daha geniş tırmanma için sayısız başlangıç noktası sağlayan uzun süreli bir çatışmayla karşı karşıyayız” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-ucak-gemisi-dogu-akdenize-ulasti-1076252156.html

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ortadoğu, israil, israil-filistin, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah, lübnan, füze