https://sputniknews.com.tr/20231011/alman-medyasi-israil-bes-cephede-catisma-riskiyle-karsi-karsiya-1076252990.html
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
Ortadoğu merkezli güvenlik ve risk yönetimi danışmanlığı merkezi Le Beck’in uzmanları, İsrail’in beş cephede silahlı çatışma yaşama tehdidiyle karşı karşıya... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T20:47+0300
2023-10-11T20:47+0300
2023-10-11T20:47+0300
dünya
ortadoğu
israil
israil-filistin
hizbullah lideri hasan nasrallah
hizbullah
lübnan
füze
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Alman Bild gazetesinin haberine göre Le Beck uzmanları, İsrail ordusu ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin de İsrail’e füze saldırıları düzenlediğine dikkat çekti.Hamas ve Hizbullah’ın Tahran tarafından desteklendiği anımsatılırken İran’ın da çatışmaya dahil olabileceği ve böylelikle üçüncü cephenin açılabileceği kaydedildi.Batı Şeria’daki Filistinli grupların ve Suriye’deki İran yanlısı milislerin de dördüncü ve beşinci cephe açabileceği ifade edildi.Öte yandan uzmanlar, İsrail’in İran’ı suçlamaktan uzak durması nedeniyle beş cephede savaş ihtimalinin çok küçük olduğu belirtilen yazıda, “Daha geniş tırmanma için sayısız başlangıç noktası sağlayan uzun süreli bir çatışmayla karşı karşıyayız” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-ucak-gemisi-dogu-akdenize-ulasti-1076252156.html
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ortadoğu, israil, israil-filistin, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah, lübnan, füze
ortadoğu, israil, israil-filistin, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah, lübnan, füze
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
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Ortadoğu merkezli güvenlik ve risk yönetimi danışmanlığı merkezi Le Beck’in uzmanları, İsrail’in beş cephede silahlı çatışma yaşama tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği tahmininde bulundu.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Le Beck uzmanları, İsrail ordusu ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin de İsrail’e füze saldırıları düzenlediğine dikkat çekti.
Hamas ve Hizbullah’ın Tahran tarafından desteklendiği anımsatılırken İran’ın da çatışmaya dahil olabileceği ve böylelikle üçüncü cephenin açılabileceği kaydedildi.
Batı Şeria’daki Filistinli grupların ve Suriye’deki İran yanlısı milislerin de dördüncü ve beşinci cephe açabileceği ifade edildi.
Öte yandan uzmanlar, İsrail’in İran’ı suçlamaktan uzak durması nedeniyle beş cephede savaş ihtimalinin çok küçük olduğu belirtilen yazıda, “Daha geniş tırmanma için sayısız başlangıç noktası sağlayan uzun süreli bir çatışmayla karşı karşıyayız” dendi.