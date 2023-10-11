https://sputniknews.com.tr/20231011/airbnb-duzenlemesinde-ayrintilar-belli-oldu--100-bin-tl-ceza-yolda-1076223643.html

‘Airbnb’ düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu: 100 bin TL ceza yolda

‘Airbnb’ düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu: 100 bin TL ceza yolda

Airbnb’yi de kapsayan, konutların turizm amaçlı kirakanmasına yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. İzin belgesi... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T08:20+0300

2023-10-11T08:20+0300

2023-10-11T08:20+0300

ekonomi

konut

kiralama

airbnb

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Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Teklifinde, Türkiye’de yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konutun olduğu belirtildi.Hürriyet'te yer alan habere göre teklifin gerekçesinde, İspanya, İtalya, Fransa ve ABD örneklerinin incelendiği, bu ülkelerde konutların ve turist bilgilerinin kamu düzenini koruma amacıyla kayıt altına alındığı, vergi potansiyelini artırmaya yönelik düzenlemelerin olduğu aktarıldı. Konutların kişi ve şirketlere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kuralların yer aldığı düzenlemede şunlar yer alıyor:"Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu olacak. İzin belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilecek.Konutların belgelendirilmesi ve kiralama ile elde edilen gelirin kayıt altına alınması sağlanacak.Kendisi kullanmak için kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenlere de 100 bin lira ceza uygulanacak.Bu konutlarda konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri, otel ve pansiyonlarda olduğu gibi kolluk kuvvetlerine bildirilecek.İzin belgesi bulunmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu sürede izin belgesi almazsa 500 bin lira para cezası kesilerek, yeniden 15 günlük süre uygulanacak. Buna rağmen kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında 1 milyon lira ceza uygulanacak.Turizm amaçlı kiralamada tek seferde 100 günden fazla süreli kiralamalar kapsam dışında tutuldu."

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konut, kiralama, airbnb