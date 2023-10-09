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Otomotiv ve gayrimenkulde yaşanan fiyat artışlarına yeni düzenleme: Ağır yaptırımlar geliyor
Otomotiv ve gayrimenkulde yaşanan fiyat artışlarına yeni düzenleme: Ağır yaptırımlar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri açıkladı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T23:19+0300
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gayrimenkul
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fahiş fiyat
fiyat artışı
otomotiv
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tedbir
yaptırım
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyüme tahminlerinin yükseltilmesinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti. Erdoğan, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri de duyurdu.Otomotiv sektöründe hangi önlemler alındı?Erdoğan, otomotiv sektörü ile ilgili olarak yılbaşına kadar uzattıkları pazarlama, satış ve ilan sınırlamalarının etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini söyledi. Erdoğan, “Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı” dedi.Gayrimenkulde fahiş fiyatlar için neler yapılacak?Erdoğan, benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye aldıklarını bildirdi. Erdoğan, “Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı” ifadelerini kullandı.Erdoğan, 'vatandaşların haklarını korumak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini' vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/tarihler-acikladi-emekliye-ek-odeme-ne-zaman-yapilacak-kimler-yararlanabilecek-1076177440.html
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emlak otomotiv, gayrimenkul fiyatları, fahiş fiyat yaptırımı, otomotiv yeni düzenleme, gayrimenkul yeni düzenleme
emlak otomotiv, gayrimenkul fiyatları, fahiş fiyat yaptırımı, otomotiv yeni düzenleme, gayrimenkul yeni düzenleme

Otomotiv ve gayrimenkulde yaşanan fiyat artışlarına yeni düzenleme: Ağır yaptırımlar geliyor

23:19 09.10.2023 (güncellendi: 23:24 09.10.2023)
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Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyüme tahminlerinin yükseltilmesinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti. Erdoğan, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri de duyurdu.

Otomotiv sektöründe hangi önlemler alındı?

Erdoğan, otomotiv sektörü ile ilgili olarak yılbaşına kadar uzattıkları pazarlama, satış ve ilan sınırlamalarının etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini söyledi. Erdoğan, “Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı” dedi.

Gayrimenkulde fahiş fiyatlar için neler yapılacak?

Erdoğan, benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye aldıklarını bildirdi. Erdoğan, “Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 'vatandaşların haklarını korumak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini' vurguladı.
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