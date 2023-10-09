https://sputniknews.com.tr/20231009/tarihler-acikladi-emekliye-ek-odeme-ne-zaman-yapilacak-kimler-yararlanabilecek-1076177440.html
Tarihler açıkladı: Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek?
Tarihler açıkladı: Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek?
Emekli maaş zammı 2023 son durum gelişmeleri ile takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T21:51+0300
2023-10-09T21:51+0300
2023-10-09T21:51+0300
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
türkiye
ekonomi
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ödeme
bağ-kur
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Milyonlarca emeklinin beklediği kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik bir defaya mahsus 5 bin TL ödeneceğini duyurdu. Erdoğan, 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi.Öte yandan Temmuz’da yapılan zammın ardından geçen 3 ay ile beraber emeklilere yapılacak 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Emekliye ek zam yapılacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:Emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada emekliye 5 bin Türk Lirası ödemesinin Kasım aynın ilk yarısı itibariyle ödeneceğini duyurdu.Çalışan emekliler ödenek alacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.Bakandan emekli maaşına zam açıklamasıBakan Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1076169549.html
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emekliye 5 bin tl ödeme ne zaman yatacak, emekliye ikramiye ne zaman, en düşük emekli maaşı ne kadar, emekliye ek zam var mı, emekliye ek zam, erdoğan emekli maaşı açıklaması, emeklilere 5 bin lira ödeme ne zaman verilecek, emekli zammı 2023
emekliye 5 bin tl ödeme ne zaman yatacak, emekliye ikramiye ne zaman, en düşük emekli maaşı ne kadar, emekliye ek zam var mı, emekliye ek zam, erdoğan emekli maaşı açıklaması, emeklilere 5 bin lira ödeme ne zaman verilecek, emekli zammı 2023
Tarihler açıkladı: Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek?
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Emekli maaş zammı 2023 son durum gelişmeleri ile takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.
Milyonlarca emeklinin beklediği kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik bir defaya mahsus 5 bin TL ödeneceğini duyurdu. Erdoğan, 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi.
Öte yandan Temmuz’da yapılan zammın ardından geçen 3 ay ile beraber emeklilere yapılacak 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Emekliye ek zam yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:
"Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."
Emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada emekliye 5 bin Türk Lirası ödemesinin Kasım aynın ilk yarısı itibariyle ödeneceğini duyurdu.
Çalışan emekliler ödenek alacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
Bakandan emekli maaşına zam açıklaması
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.