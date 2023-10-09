https://sputniknews.com.tr/20231009/tarihler-acikladi-emekliye-ek-odeme-ne-zaman-yapilacak-kimler-yararlanabilecek-1076177440.html

Tarihler açıkladı: Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek?

Tarihler açıkladı: Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek?

Emekli maaş zammı 2023 son durum gelişmeleri ile takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T21:51+0300

2023-10-09T21:51+0300

2023-10-09T21:51+0300

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

türkiye

ekonomi

zam

ödeme

bağ-kur

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Milyonlarca emeklinin beklediği kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik bir defaya mahsus 5 bin TL ödeneceğini duyurdu. Erdoğan, 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi.Öte yandan Temmuz’da yapılan zammın ardından geçen 3 ay ile beraber emeklilere yapılacak 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Emekliye ek zam yapılacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:Emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada emekliye 5 bin Türk Lirası ödemesinin Kasım aynın ilk yarısı itibariyle ödeneceğini duyurdu.Çalışan emekliler ödenek alacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.Bakandan emekli maaşına zam açıklamasıBakan Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1076169549.html

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