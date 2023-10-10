https://sputniknews.com.tr/20231010/uzmani-uyardi-gozyasinin-kesilmesi-hastalik-isareti-olabilir-1076201761.html

Uzmanı uyardı: 'Gözyaşının kesilmesi hastalık habercisi'

Uzmanı uyardı: 'Gözyaşının kesilmesi hastalık habercisi'

Uzm. Dr. Tuncay Filiz; kansızlık, sarılık, hormon bozuklukları gibi hastalıklarda en erken sinyallerin gözlerden geldiğini söyledi. Gözlerin hastalık habercisi... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T15:46+0300

2023-10-10T15:46+0300

2023-10-10T15:47+0300

yaşam

gözyaşı

bağışıklık

doktor

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Kent Bayraklı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Filiz, bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı hastalıklardan biri olup göz ve ağız kuruluğuna yol açan Sjörgen sendromuna dikkat çekti. Bağışıklık (immun) sisteminin vücudun doğal savunma mekanizması olduğunu, bozulduğunda kendi vücut hücreleriyle savaştığını hatırlatan Uzm. Dr. Filiz, şöyle konuştu:40 yaşından sonra daha çok kadınlarda görülüyorÖte yandan Uzm. Dr. Filiz, Sjögren sendromunun genelde 40 yaşından sonra ve çoğunlukla kadınlarda görüldüğünü belirtti. Dr. Filiz, gözlerin; kansızlık, sarılık, hormon bozuklukları gibi hastalıklarda en erken sinyaller veren organ olduğunu kaydetti. Hastaların ağız ve göz kuruluğu gibi şikayetlerinin nedenini içtikleri başka ilaçların yan etkilerine bağlayabileceklerini belirten Dr. Filiz, teşhiste geç kalınabileceği uyarısı yaptı.

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gözyaşı, bağışıklık, doktor