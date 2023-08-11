https://sputniknews.com.tr/20230811/uzmani-uyardi-1-kiloya-30-mililitre-su-icmek-lazim-1074560930.html

Uzmanı uyardı: 1 kiloya 30 mililitre su içmek lazım

Uzmanı uyardı: 1 kiloya 30 mililitre su içmek lazım

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Su içmek için susamaya gerek yok. ‘Günde 2 ya da 2 buçuk litre su içilmeli’ demek yanlış. 1 kiloya 30 mililitre su... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T13:28+0300

2023-08-11T13:28+0300

2023-08-11T13:28+0300

yaşam

su

araştırma

sağlık

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Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, su tüketiminin sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğuna dair tüm önemli bilgileri İhlas Haber Ajansı’na anlattı.Suyun hayat olduğunu ve oksijenden sonra insan hayatı için gerekli olduğunu ve vücudumuzun yaklaşık yüzde 55- 60’ının su olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, “Su, vücudumuzun optimal sağlığı için hayati önem taşır. Yetişkin bir birey, gün içerisinde böbrekler, sindirim ve solunum sistemleri nedeniyle 2- 2,5 litre su kaybeder” ifadelerini kullandı.'Günlük ne kadar su içmeliyiz'Günlük ne kadar su tüketmek gerektiğini hesaplarken herkes için standart 2 ya da 2,5 litre ölçüsü getirmek yerine vücut ağırlığımıza göre ihtiyacımızın ne olduğunu tespit etmemiz gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, “Kilomuz ile 30 mililitreyi çarptığımız zaman günlük su ihtiyacımızı hesaplamış oluruz. Örneğin 60 kilo bir kadının günlük su ihtiyacı 1 litre 800 milim olarak hesaplanır. Ancak gün içerisindeki tükettiğiniz yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz yapmanız gibi faktörler bu hesaplamanın değişmesine neden olacaktır” diye konuştu.'İdrar renginden su ihtiyacımızın olup olmadığını anlayabiliriz'İdrar renginden, vücudun ne kadar su ihtiyacı olduğunun anlaşılacağını belirten Diyetisyen Çisem Gündüz, daha sonra şunları söyledi:'İnsanların su içme alışkanlığı kazanması gerekiyor'Su alışkanlığını kazanmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Gündüz, “İç organlarınızın ve sindirim sisteminizin iyi çalışması için güne bir bardak su ile başlayın. Çalışma masanıza su şişesi koyabilirsiniz. Sularınızı mevsim meyveleri ile renklendirebilirsiniz. Örneğin, C vitamininden zengin kivi, portakal ve limon ilave edebilirsiniz. Evde televizyon karşısına geçmeden önce yanınıza suyunuzu almayı ihmal etmeyin. Yemeklerden önce bir bardak su içebilirsiniz. Kahve ve çay içtikten sonra bir bardak su içerseniz, vücudunuzu bu içeceklerin diüretik etkisinden koruyabilirsiniz. Yatmadan önce bir bardak su içerseniz kalp sağlığınızı korumak için önemli bir çaba göstermiş olursunuz”şeklinde konuştu.

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