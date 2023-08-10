https://sputniknews.com.tr/20230810/arastirma-depresyon-ve-kayginin-kansere-yol-acmadigi-tespit-edildi-1074538892.html

Araştırma: Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı tespit edildi

Araştırma: Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı tespit edildi

Hollanda'da yapılan araştırmada depresyon ve kaygılanmanın kansere neden olmadığı belirlendi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T16:25+0300

2023-08-10T16:25+0300

2023-08-10T16:25+0300

yaşam

depresyon

araştırma

mutsuzluk

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Groningen Üniversitesi'ne bağlı hastaneden araştırmacılar, depresyon ve kaygı ile kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.Çalışma kapsamında Kanada, İngiltere, Norveç ve Hollanda'dan 300 bin yetişkinin verileri analiz edildi.Araştırmada depresyon ya da kaygılanma ile göğüs, kolon ya da alkolle ilişkili kanser türleri arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi.Öte yandan, depresyon ya da kaygılanmanın, akciğer ve diğer sigara ile alkol kaynaklı kanserlerin gelişme riskini yüzde 6 artırdığına ancak bu risk faktörünün sigara ve alkol tüketimiyle vücut kitle indeksi hesaba katılınca daha düşük olduğuna işaret edildi.Araştırma ekibinden Dr. Lonneke Van Tuijl, "Sonuçlarımız, depresyon ya da kaygı nedeniyle kendilerinde kanser gelişmiş olduğunu düşünenlere bir rahatlama olarak gelebilir ancak depresyon ya da kaygının akciğer ve diğer sigara kaynaklı kanserlerle ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Topluluğu'nun Cancer dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230808/arastirma-klimali-ortamlarda-yasayanlarda-sicak-havaya-bagli-olum-riski-daha-yuksek-1074484023.html

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depresyon, araştırma, mutsuzluk