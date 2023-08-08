https://sputniknews.com.tr/20230808/arastirma-klimali-ortamlarda-yasayanlarda-sicak-havaya-bagli-olum-riski-daha-yuksek-1074484023.html
Araştırma: Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Araştırma: Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Avusturalya'da yapılan bir araştırmada, gününün çoğunu soğutulmuş ortamlarda geçirenlerin, diğer insanlara göre aşırı sıcaklara maruz kaldıklarında ölüm... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T20:14+0300
2023-08-08T20:14+0300
2023-08-08T20:14+0300
yaşam
avusturalya
kilim
araştırma
sıcak hava
sıcak hava
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Sonuçları "The Lancet Planet Health" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ne sonradan yerleşenler ile yerli halkın aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarını ve altyapı imkanlarını kıyaslayarak en etkili sıcaklıkla mücadele yöntemini bulmak için karşılaştırma yapıldı.Bu kapsamda bilim insanları, 1980 ila 2019 yılları arasında, en az 3 gün boyunca 35 derece üstünde seyreden sıcak hava dalgası sırasında aşırı sıcağa bağlı 32 bin ölüm vakasını inceledi.Avusturalya yerlilerinin klimalı ortamlara erişimlerinin sınırlı olmasına rağmen sıcağa bağlı ölüm oranlarının komşularından daha düşük olduğu kaydedildi.Araştırmacılar, açık alanlarda uzun saatler çalışan yerli halkın, bölgenin sıcak havasına tolerans geliştirdiğini ifade etti.Bölgeye sonradan yerleşen halkın ise klimalı ortamda sıcak hava dalgasından geçici olarak korunabildiği ancak vücutlarının sıcak hava hassasiyetinin azalmasına fırsat vermediği için aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi.Bölgedeki yerlilerin, günün en sıcak diliminde dış ortamda çalışmaktan kaçınmak, kendi kendini soğutabilen yarı tropikal iklime uygun yapılar inşa etmek, günün serin saatlerinde sosyalleşmek, doğal esintiden faydalanmak için dış ortamda uyumak gibi davranışlarının komşuları tarafından adapte edilmediği belirtildi.Araştırmacılar, sıcak hava dalgalarında soğutma sistemlerinin mutlaka gerektiğini ancak sıcak havaya kısa süreli maruz kalmanın insan fizyolojisini yaşadığı iklime hazırlayan etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.
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avusturalya, kilim, araştırma, sıcak hava, sıcak hava
avusturalya, kilim, araştırma, sıcak hava, sıcak hava
Araştırma: Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
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Avusturalya'da yapılan bir araştırmada, gününün çoğunu soğutulmuş ortamlarda geçirenlerin, diğer insanlara göre aşırı sıcaklara maruz kaldıklarında ölüm oranının daha yüksek olduğu saptandı.
Sonuçları "The Lancet Planet Health" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ne sonradan yerleşenler ile yerli halkın aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarını ve altyapı imkanlarını kıyaslayarak en etkili sıcaklıkla mücadele yöntemini bulmak için karşılaştırma yapıldı.
Bu kapsamda bilim insanları, 1980 ila 2019 yılları arasında, en az 3 gün boyunca 35 derece üstünde seyreden sıcak hava dalgası sırasında aşırı sıcağa bağlı 32 bin ölüm vakasını inceledi.
Avusturalya yerlilerinin klimalı ortamlara erişimlerinin sınırlı olmasına rağmen sıcağa bağlı ölüm oranlarının komşularından daha düşük olduğu kaydedildi.
Araştırmacılar, açık alanlarda uzun saatler çalışan yerli halkın, bölgenin sıcak havasına tolerans geliştirdiğini ifade etti.
Bölgeye sonradan yerleşen halkın ise klimalı ortamda sıcak hava dalgasından geçici olarak korunabildiği ancak vücutlarının sıcak hava hassasiyetinin azalmasına fırsat vermediği için aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi.
Bölgedeki yerlilerin, günün en sıcak diliminde dış ortamda çalışmaktan kaçınmak, kendi kendini soğutabilen yarı tropikal iklime uygun yapılar inşa etmek, günün serin saatlerinde sosyalleşmek, doğal esintiden faydalanmak için dış ortamda uyumak gibi davranışlarının komşuları tarafından adapte edilmediği belirtildi.
Araştırmacılar, sıcak hava dalgalarında soğutma sistemlerinin mutlaka gerektiğini ancak sıcak havaya kısa süreli maruz kalmanın insan fizyolojisini yaşadığı iklime hazırlayan etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.