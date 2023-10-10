https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmm-genel-kurulunda-3-rtuk-uyesi-secildi-1076215511.html
TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T21:42+0300
2023-10-10T21:42+0300
2023-10-10T21:42+0300
türkiye
tbmm genel kurulu
tbmm
tbmm başkanlığı
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yeşil sol parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçime geçildi.AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz RTÜK üyesi olarak seçildi.Aynı zamanda RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin ile İlhan Taşçı ikinci kez RTÜK üyesi seçildi. RTÜK'te başkanlık seçiminin 18 Ekim 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/tff-ve-rtuk-arasinda-is-birligi-spor-programlariyla-ilgili-ozel-calisma-yapilacak-1074301284.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_9ef8b2f56d1b7257ff94c7e17fe1bfb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm genel kurulu, tbmm, tbmm başkanlığı, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeşil sol parti
tbmm genel kurulu, tbmm, tbmm başkanlığı, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeşil sol parti
TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyesi seçildi
Abone ol
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçime geçildi.
AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz RTÜK üyesi olarak seçildi.
Aynı zamanda RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin ile İlhan Taşçı ikinci kez RTÜK üyesi seçildi. RTÜK'te başkanlık seçiminin 18 Ekim 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi.