https://sputniknews.com.tr/20230802/tff-ve-rtuk-arasinda-is-birligi-spor-programlariyla-ilgili-ozel-calisma-yapilacak-1074301284.html

TFF ve RTÜK arasında iş birliği: Spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapılacak

TFF ve RTÜK arasında iş birliği: Spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapılacak

RTÜK, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını duyurdu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T17:15+0300

2023-08-02T17:15+0300

2023-08-02T17:18+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

mehmet büyükekşi

spor

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde yer alan duyuruda, centilmenlik çerçevesinde insanları bütünleştirmesi gereken futbol müsabakalarının zaman zaman ayrışmalara ve istenmeyen olaylara sebep olabildiği belirtildi.Özellikle maçlar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan eleştiri sınırlarını aşan yorum ve müdahalelerin toplumun yanlış yönlendirilmesi gibi "tehlikeli sonuçlara" ulaşabildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:TFF heyeti RTÜK'ü ziyaret ettiDuyuruya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin bugün RTÜK'e gerçekleştirdiği ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.Ziyarette RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini belirtti.TFF Başkanı Büyükekşi ise takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediği, belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğu değerlendirmesinde bulundu.Büyükekşi toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/rtukten-siddet-icerikli-yayinlar-icin-uyari-1074212779.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), mehmet büyükekşi