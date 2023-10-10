Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

"Bir problem olduğunu bilsem asla kulübe zarar vermek istemem. Biz bu kulübü bebekken aldık, 2 senede buraya taşıdık, büyük emek harcadık. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Biz savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir şey yapamayacak olsam zaten o zaman oturur konuşuruz. Bu takım benim çocuğum, çocuğumu terk etmem. Doğru oynuyoruz. İyi oynuyoruz ama maalesef basit hatalar yapıyoruz. Kazanmayı biz de hak ettik ama şans onlardan yanaydı. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim."