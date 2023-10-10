https://sputniknews.com.tr/20231010/super-ligde-bir-teknik-direktorle-daha-yollar-ayrildi-1076180582.html
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig'e bu sezon çıkan fakat oynadığı 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T00:55+0300
2023-10-10T00:55+0300
2023-10-10T00:55+0300
süper lig
trendyol
spor
pendikspor
istifa
osman özköylü
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İHA'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Pendikspor'un konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Osman Özköylü" denildi.Özköylü, 'İstifa etmiyorum' demiştiPendikspor'un yollarını ayırdığı Özköylü, Demir Grup Sivasspor maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini ifade etmişti.Osman Özköylü şu ifadeleri kullanmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20231009/arda-gulerin-donusune-iliskin-tarih-verildi-real-madridin-plani-ne-1076177723.html
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süper lig, trendyol, pendikspor, istifa, osman özköylü
süper lig, trendyol, pendikspor, istifa, osman özköylü
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'e bu sezon çıkan fakat oynadığı 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
İHA'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Pendikspor'un konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Osman Özköylü" denildi.
Özköylü, 'İstifa etmiyorum' demişti
Pendikspor'un yollarını ayırdığı Özköylü, Demir Grup Sivasspor maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini ifade etmişti.
Osman Özköylü şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir problem olduğunu bilsem asla kulübe zarar vermek istemem. Biz bu kulübü bebekken aldık, 2 senede buraya taşıdık, büyük emek harcadık. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Biz savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir şey yapamayacak olsam zaten o zaman oturur konuşuruz. Bu takım benim çocuğum, çocuğumu terk etmem. Doğru oynuyoruz. İyi oynuyoruz ama maalesef basit hatalar yapıyoruz. Kazanmayı biz de hak ettik ama şans onlardan yanaydı. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim."