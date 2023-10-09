https://sputniknews.com.tr/20231009/arda-gulerin-donusune-iliskin-tarih-verildi-real-madridin-plani-ne-1076177723.html

Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi: Real Madrid'in planı ne?

Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi: Real Madrid'in planı ne?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler'in son durumu açıklandı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T22:14+0300

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spor

arda güler

futbol

kiralama

real madrid

sakatlık

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Sarı lacivertlilerde büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya serüvenine sakatlıklar ile başlamıştı. Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve ameliyat olan Arda Güler, uzun bir sürenin ardından takımla çalışmalara başladı. Fakat sahalara dönmesi beklenirken bu kez sol arka adalesinden sakatlan yıldız oyuncu, bir kez daha formasından ayrı kalırken tedavisinin 3 haftayı bulabileceği belirtilmişti.'Kiralanabilir'Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar sonrası kiralanabileceği öne sürülürken bu iddiaları doğru olmadığı yönünde haberler yapıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Real Madrid'deki son durumuna ilişkin bilgi verdi.'Real Madrid Arda'ya güveniyor'Arda Güler'in başka takımlara kiralık gönderilebileceği yönündeki haberler hakkında bilgi veren Romano, Real Madrid'in yıldızın yeteneklerine sonuna kadar güvendiğini kaydetti.Arda Güler'in yaşadığı talihsiz sakatlıkların Real Madrid'deki imajını değiştirmediğini vurgulayan Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi" ifadelerini kullandı.Tarih verdiYıldızın sahalara döneceği tarihi de belirten Fabrizio Romano, Real Madrid'in acele etmeyeceğini ve Arda Güler'in milli aradan sonra sahalara dönebileceğini kaydetti.Doktorlar ne dedi?spanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş almıştı. Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20231008/uefadan-israil-karari-1076150538.html

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