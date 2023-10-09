https://sputniknews.com.tr/20231009/arda-gulerin-donusune-iliskin-tarih-verildi-real-madridin-plani-ne-1076177723.html
Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi: Real Madrid'in planı ne?
Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi: Real Madrid'in planı ne?
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler'in son durumu açıklandı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T22:14+0300
2023-10-09T22:14+0300
2023-10-09T22:15+0300
spor
arda güler
futbol
kiralama
real madrid
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_58b952e1383a9bf108a41b0500be1e75.jpg
Sarı lacivertlilerde büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya serüvenine sakatlıklar ile başlamıştı. Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve ameliyat olan Arda Güler, uzun bir sürenin ardından takımla çalışmalara başladı. Fakat sahalara dönmesi beklenirken bu kez sol arka adalesinden sakatlan yıldız oyuncu, bir kez daha formasından ayrı kalırken tedavisinin 3 haftayı bulabileceği belirtilmişti.'Kiralanabilir'Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar sonrası kiralanabileceği öne sürülürken bu iddiaları doğru olmadığı yönünde haberler yapıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Real Madrid'deki son durumuna ilişkin bilgi verdi.'Real Madrid Arda'ya güveniyor'Arda Güler'in başka takımlara kiralık gönderilebileceği yönündeki haberler hakkında bilgi veren Romano, Real Madrid'in yıldızın yeteneklerine sonuna kadar güvendiğini kaydetti.Arda Güler'in yaşadığı talihsiz sakatlıkların Real Madrid'deki imajını değiştirmediğini vurgulayan Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi" ifadelerini kullandı.Tarih verdiYıldızın sahalara döneceği tarihi de belirten Fabrizio Romano, Real Madrid'in acele etmeyeceğini ve Arda Güler'in milli aradan sonra sahalara dönebileceğini kaydetti.Doktorlar ne dedi?spanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş almıştı. Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20231008/uefadan-israil-karari-1076150538.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_23:0:1500:1108_1920x0_80_0_0_62139fca774a6270410060dd1c0adcc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler sakatlık, real madrid arda güleri kiralayacak mı, arda güler kiralanacak mı, arda gülere ne oldu
arda güler sakatlık, real madrid arda güleri kiralayacak mı, arda güler kiralanacak mı, arda gülere ne oldu
Arda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi: Real Madrid'in planı ne?
22:14 09.10.2023 (güncellendi: 22:15 09.10.2023) Abone ol
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler'in son durumu açıklandı.
Sarı lacivertlilerde büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya serüvenine sakatlıklar ile başlamıştı.
Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve ameliyat olan Arda Güler, uzun bir sürenin ardından takımla çalışmalara başladı. Fakat sahalara dönmesi beklenirken bu kez sol arka adalesinden sakatlan yıldız oyuncu, bir kez daha formasından ayrı kalırken tedavisinin 3 haftayı bulabileceği belirtilmişti.
'Kiralanabilir'
Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar sonrası kiralanabileceği öne sürülürken bu iddiaları doğru olmadığı yönünde haberler yapıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Real Madrid'deki son durumuna ilişkin bilgi verdi.
'Real Madrid Arda'ya güveniyor'
Arda Güler'in başka takımlara kiralık gönderilebileceği yönündeki haberler hakkında bilgi veren Romano, Real Madrid'in yıldızın yeteneklerine sonuna kadar güvendiğini kaydetti.
Arda Güler'in yaşadığı talihsiz sakatlıkların Real Madrid'deki imajını değiştirmediğini vurgulayan Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi" ifadelerini kullandı.
Tarih verdi
Yıldızın sahalara döneceği tarihi de belirten Fabrizio Romano, Real Madrid'in acele etmeyeceğini ve Arda Güler'in milli aradan sonra sahalara dönebileceğini kaydetti.
Doktorlar ne dedi?
spanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş almıştı. Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı:
"Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz."