https://sputniknews.com.tr/20231008/uefadan-israil-karari-1076150538.html

UEFA'dan İsrail kararı

UEFA'dan İsrail kararı

UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T22:24+0300

2023-10-08T22:24+0300

2023-10-08T22:44+0300

spor

uefa

israil

erteleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071176021_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_50306c4c51724360ca1cccd47f2aa6a7.jpg

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:12 Ekim: İsrail-İsviçre2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:12 Ekim: İsrail-Estonya17 Ekim: İsrail-Almanya2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuvaBu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/israilli-sanatci-riff-cohenin-istanbul-konseri-iptal-edildi-1076148461.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, israil, erteleme