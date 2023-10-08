https://sputniknews.com.tr/20231008/uefadan-israil-karari-1076150538.html
UEFA'dan İsrail kararı
UEFA'dan İsrail kararı
UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T22:24+0300
2023-10-08T22:24+0300
2023-10-08T22:44+0300
spor
uefa
israil
erteleme
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UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:12 Ekim: İsrail-İsviçre2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:12 Ekim: İsrail-Estonya17 Ekim: İsrail-Almanya2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuvaBu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.
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uefa, israil, erteleme
UEFA'dan İsrail kararı
22:24 08.10.2023 (güncellendi: 22:44 08.10.2023) Abone ol
UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.
UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.
İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:
2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:
11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuva
Bu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.
UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.