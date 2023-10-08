https://sputniknews.com.tr/20231008/israilli-sanatci-riff-cohenin-istanbul-konseri-iptal-edildi-1076148461.html
İsrailli sanatçı Riff Cohen'in İstanbul konseri iptal edildi
İsrailli sanatçı Riff Cohen'in İstanbul konseri iptal edildi
İsrailli müzisyen Riff Cohen'in İstanbul konserinin iptal edildiği bildirildi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T20:33+0300
2023-10-08T20:33+0300
2023-10-08T20:33+0300
türkiye
türkiye
israil
sanatçı
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Konuya ilişkin PRS İletişim'in yazılı açıklamasında, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konserin, Cohen'in isteği üzerine iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, sanatçının, ülkesindeki olaylar üzerine konseri gerçekleştiremeyeceğini festival yönetimine ilettiği aktarıldı.Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu.
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türkiye, israil, sanatçı
İsrailli sanatçı Riff Cohen'in İstanbul konseri iptal edildi
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İsrailli müzisyen Riff Cohen'in İstanbul konserinin iptal edildiği bildirildi.
Konuya ilişkin PRS İletişim'in yazılı açıklamasında, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konserin, Cohen'in isteği üzerine iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, sanatçının, ülkesindeki olaylar üzerine konseri gerçekleştiremeyeceğini festival yönetimine ilettiği aktarıldı.
Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu.