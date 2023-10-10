https://sputniknews.com.tr/20231010/rusya-disisleri-lavrov-kuzey-koreyi-ziyaret-etmeyi-planliyor-1076206297.html
Rusya Dışişleri: Lavrov, Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlıyor
Rusya Dışişleri: Lavrov, Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a giderek iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Kore Yarımadası sorununu... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T18:12+0300
2023-10-10T18:12+0300
2023-10-10T18:12+0300
dünya
sergey lavrov
kuzey kore
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
pyonyang
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pyongyang ziyaretiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ziyaret sırasında, geniş yelpazede ikili ilişkiler ve Kore Yarımadası’nın sorunları ele alınacak” ifadesini kullandı.Zaharova, “Ziyaretin tarihi ve formatı üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz bu bilgiyi mutlaka sizinle paylaşacağız” diye ekledi.‘Karabağ’daki Rus barış gücünün faaliyeti yeni koşullara uyarlanacak’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücünün faaliyetinin, Ermeni vatandaşların yoğun şekilde bölgeyi terk etmesi bağlamında oluşan yeni koşullara uyarlanacağını belirtti.Zaharova, “Rus barış gücünün bölgeye dahil edildiği 2020’deki koşullar büyük ölçüde değişti. 19-20 Eylül 2023’teki çatışmanın ardından ahalinin yoğun şekilde göç etmesi bağlamında, barış gücü askerlerimizin faaliyeti yeni koşullara uyarlanacak” şeklinde konuştu.Ermenistan’ın Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasının ardından bölgedeki koşulların değiştiğini belirten Zaharova, Rus barış gücü ile ilgili tüm konuların Bakü ile görüşüldüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-abdye-karsi-isbirligi-cagrisi-1075833517.html
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sergey lavrov, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pyonyang
sergey lavrov, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pyonyang
Rusya Dışişleri: Lavrov, Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a giderek iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Kore Yarımadası sorununu görüşeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pyongyang ziyaretiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ziyaret sırasında, geniş yelpazede ikili ilişkiler ve Kore Yarımadası’nın sorunları ele alınacak” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Ziyaretin tarihi ve formatı üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz bu bilgiyi mutlaka sizinle paylaşacağız” diye ekledi.
‘Karabağ’daki Rus barış gücünün faaliyeti yeni koşullara uyarlanacak’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücünün faaliyetinin, Ermeni vatandaşların yoğun şekilde bölgeyi terk etmesi bağlamında oluşan yeni koşullara uyarlanacağını belirtti.
Zaharova, “Rus barış gücünün bölgeye dahil edildiği 2020’deki koşullar büyük ölçüde değişti. 19-20 Eylül 2023’teki çatışmanın ardından ahalinin yoğun şekilde göç etmesi bağlamında, barış gücü askerlerimizin faaliyeti yeni koşullara uyarlanacak” şeklinde konuştu.
Ermenistan’ın Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasının ardından bölgedeki koşulların değiştiğini belirten Zaharova, Rus barış gücü ile ilgili tüm konuların Bakü ile görüşüldüğünü kaydetti.