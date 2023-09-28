https://sputniknews.com.tr/20230928/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-abdye-karsi-isbirligi-cagrisi-1075833517.html

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan ABD'ye karşı işbirliği çağrısı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan ABD'ye karşı işbirliği çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong yaptığı açıklamada, "ABD hegemonyasına karşı çıkan ülkelerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz" sözlerine yer verdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T15:30+0300

2023-09-28T15:30+0300

2023-09-28T15:30+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore yüksek halk meclisi

abd

batı

soğuk savaş

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin "ABD ve Batı'nın hegemonik stratejisine" karşı çıkan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmasından şu sözleri aktardı:"ABD ve Batı'nın hegemonya stratejisine karşı çıkan devletlerle dayanışmayı daha da geliştirmek gereklidir."Kuzey Kore lideri bu sözlerine ek olarak ayrıca, "emperyalist gerici güçler" nedeniyle "ikinci soğuk savaşın temellerinin atılmakta olduğunu" belirtti. Kim Jong-un ayrıca egemen devletlerin varlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-rusya-ile-iliskileri-guclendirme-talimati-1075673227.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore yüksek halk meclisi, abd, batı, soğuk savaş