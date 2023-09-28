https://sputniknews.com.tr/20230928/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-abdye-karsi-isbirligi-cagrisi-1075833517.html
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan ABD'ye karşı işbirliği çağrısı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan ABD'ye karşı işbirliği çağrısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong yaptığı açıklamada, "ABD hegemonyasına karşı çıkan ülkelerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz" sözlerine yer verdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:30+0300
2023-09-28T15:30+0300
2023-09-28T15:30+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore yüksek halk meclisi
abd
batı
soğuk savaş
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin "ABD ve Batı'nın hegemonik stratejisine" karşı çıkan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmasından şu sözleri aktardı:"ABD ve Batı'nın hegemonya stratejisine karşı çıkan devletlerle dayanışmayı daha da geliştirmek gereklidir."Kuzey Kore lideri bu sözlerine ek olarak ayrıca, "emperyalist gerici güçler" nedeniyle "ikinci soğuk savaşın temellerinin atılmakta olduğunu" belirtti. Kim Jong-un ayrıca egemen devletlerin varlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-rusya-ile-iliskileri-guclendirme-talimati-1075673227.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore yüksek halk meclisi, abd, batı, soğuk savaş
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore yüksek halk meclisi, abd, batı, soğuk savaş
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan ABD'ye karşı işbirliği çağrısı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong yaptığı açıklamada, "ABD hegemonyasına karşı çıkan ülkelerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz" sözlerine yer verdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin "ABD ve Batı'nın hegemonik stratejisine" karşı çıkan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmasından şu sözleri aktardı:
"ABD ve Batı'nın hegemonya stratejisine karşı çıkan devletlerle dayanışmayı daha da geliştirmek gereklidir."
Kuzey Kore lideri bu sözlerine ek olarak ayrıca, "emperyalist gerici güçler" nedeniyle "ikinci soğuk savaşın temellerinin atılmakta olduğunu" belirtti.
Kim Jong-un ayrıca egemen devletlerin varlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu da sözlerine ekledi.