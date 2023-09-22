https://sputniknews.com.tr/20230922/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-rusya-ile-iliskileri-guclendirme-talimati-1075673227.html

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Rusya ile ilişkileri güçlendirme talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Rusya ile ilişkileri güçlendirme talimatı

Kore’nin Sesi adlı radyo programının haberinde Kim Jong-un Kuzey Kore ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi talimatını verdiği bilgisi aktarıldı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T09:55+0300

2023-09-22T09:55+0300

2023-09-22T09:55+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore işçi partisi

rusya

işbirliği

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore-Rusya işbirliğinin daha da güçlendirilmesi talimatı verdi.Kore’nin Sesi adlı radyonun haberine göre Kim Jong-un'un, 'Geleneksel Kore-Rusya komşuluk ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin her alanda yoğunlaştırılması ve tüm bu alanlarda daha ileri ve yeni bir safhaya taşınması maksadıyla yapıcı şartlar oluşturulması talimatını verdiği' aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230917/kim-jong-un-vladivostokta-okyanus-akvaryumunu-ziyaret-etti--1075532826.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, rusya, işbirliği