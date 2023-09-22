https://sputniknews.com.tr/20230922/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-rusya-ile-iliskileri-guclendirme-talimati-1075673227.html
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Rusya ile ilişkileri güçlendirme talimatı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Rusya ile ilişkileri güçlendirme talimatı
Kore’nin Sesi adlı radyo programının haberinde Kim Jong-un Kuzey Kore ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi talimatını verdiği bilgisi aktarıldı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T09:55+0300
2023-09-22T09:55+0300
2023-09-22T09:55+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore işçi partisi
rusya
işbirliği
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore-Rusya işbirliğinin daha da güçlendirilmesi talimatı verdi.Kore’nin Sesi adlı radyonun haberine göre Kim Jong-un'un, 'Geleneksel Kore-Rusya komşuluk ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin her alanda yoğunlaştırılması ve tüm bu alanlarda daha ileri ve yeni bir safhaya taşınması maksadıyla yapıcı şartlar oluşturulması talimatını verdiği' aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230917/kim-jong-un-vladivostokta-okyanus-akvaryumunu-ziyaret-etti--1075532826.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, rusya, işbirliği
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, rusya, işbirliği
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Rusya ile ilişkileri güçlendirme talimatı
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Kore’nin Sesi adlı radyo programının haberinde Kim Jong-un Kuzey Kore ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi talimatını verdiği bilgisi aktarıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore-Rusya işbirliğinin daha da güçlendirilmesi talimatı verdi.
Kore’nin Sesi adlı radyonun haberine göre Kim Jong-un'un, 'Geleneksel Kore-Rusya komşuluk ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin her alanda yoğunlaştırılması ve tüm bu alanlarda daha ileri ve yeni bir safhaya taşınması maksadıyla yapıcı şartlar oluşturulması talimatını verdiği' aktarıldı.