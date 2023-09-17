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2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
10:31
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1 dk
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https://sputniknews.com.tr/20230917/kim-jong-un-vladivostokta-okyanus-akvaryumunu-ziyaret-etti--1075532826.html
Kim Jong-un, Vladivostok'ta okyanus akvaryumunu ziyaret etti
Kim Jong-un, Vladivostok'ta okyanus akvaryumunu ziyaret etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Vladivostok şehrinde okyanus akvaryumundaki bir morsun gösterisini izledi. 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
kim jong-un
kuzey kore
rusya
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Rusya temasları kapsamında Vladivostok'a geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, heyetiyle birlikte okyanus akvaryumunu ziyaret etti Okyanus akvaryumundaki bir morsun gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin gösteriden memnun kaldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230916/kuzey-kore-lideri-kim-yong-un-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-bir-araya-geldi-1075523563.html
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kim jong-un, kuzey kore, rusya
kim jong-un, kuzey kore, rusya

Kim Jong-un, Vladivostok'ta okyanus akvaryumunu ziyaret etti

10:40 17.09.2023
© Sputnik / Vitaly Ankov / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Vladivostok şehrinde okyanus akvaryumundaki bir morsun gösterisini izledi.
Rusya temasları kapsamında Vladivostok'a geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, heyetiyle birlikte okyanus akvaryumunu ziyaret etti
Okyanus akvaryumundaki bir morsun gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin gösteriden memnun kaldığı belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
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