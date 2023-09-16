https://sputniknews.com.tr/20230916/kuzey-kore-lideri-kim-yong-un-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-bir-araya-geldi-1075523563.html

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte incelemelerde bulundu. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T17:10+0300

2023-09-16T17:10+0300

2023-09-16T17:10+0300

ukrayna krizi

video

kuzey kore lideri kim jong un

sergey şoygu

fırkateyn

vladivostok

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Rusya temasları kapsamında Artyom şehrine geçen Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Knevichi Havaalanını ziyaret etti. Ardından bir savaş gemisinde incelemelerde bulundu. Kim, fırkateyn ziyareti esnasında gemi özellikleri hakkında bilgi aldı.

vladivostok

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Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi 2023-09-16T17:10+0300 true PT1M29S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, kuzey kore lideri kim jong un, sergey şoygu, fırkateyn, vladivostok, видео