https://sputniknews.com.tr/20230916/kuzey-kore-lideri-kim-yong-un-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-bir-araya-geldi-1075523563.html
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte incelemelerde bulundu. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T17:10+0300
2023-09-16T17:10+0300
2023-09-16T17:10+0300
ukrayna krizi
video
kuzey kore lideri kim jong un
sergey şoygu
fırkateyn
vladivostok
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Rusya temasları kapsamında Artyom şehrine geçen Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Knevichi Havaalanını ziyaret etti. Ardından bir savaş gemisinde incelemelerde bulundu. Kim, fırkateyn ziyareti esnasında gemi özellikleri hakkında bilgi aldı.
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Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
2023-09-16T17:10+0300
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PT1M29S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, kuzey kore lideri kim jong un, sergey şoygu, fırkateyn, vladivostok, видео
video, kuzey kore lideri kim jong un, sergey şoygu, fırkateyn, vladivostok, видео
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
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Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte incelemelerde bulundu.
Rusya temasları kapsamında Artyom şehrine geçen Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Knevichi Havaalanını ziyaret etti. Ardından bir savaş gemisinde incelemelerde bulundu.
Kim, fırkateyn ziyareti esnasında gemi özellikleri hakkında bilgi aldı.