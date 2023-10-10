https://sputniknews.com.tr/20231010/rusya-disisleri-bakanligi-orta-dogudaki-catisma-konusunda-abd-ile-temas-mumkun-1076193460.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada Rusya'nın, Orta Doğu'daki ihtilaf konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediklerini ifade etti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:58+0300
2023-10-10T14:58+0300
2023-10-10T14:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediğini, tarafların ilgilenmesi halinde bunun mümkün olduğunu söyledi.Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya-ABD temaslarıyla ilgili sorulan bir soraya Ryabkov şu yanıtı verdi:Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması tehdidi gördüklerini de sözlerine ekledi.Ryabkov açıklamalarında, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik iki devletli çözüm planını esasen yeniden çizen ya da yeniden çizme girişimini temsil eden görüşün bu yaşananlara yol açtığını vurguladı.Gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözüme ilişkin sorusuna ise Ryabkov şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-rusya-vatandaslarinin-tahliyesi-icin-diplomatik-misyonlarla-calisiyor-1076166037.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada Rusya'nın, Orta Doğu'daki ihtilaf konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediğini, tarafların ilgilenmesi halinde bunun mümkün olduğunu söyledi.
Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya-ABD temaslarıyla ilgili sorulan bir soraya Ryabkov şu yanıtı verdi:
"Bu sabah itibariyle hayır. Ancak her iki taraf da ilgilenirse bu mümkün."
Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması tehdidi gördüklerini de sözlerine ekledi.
Ryabkov açıklamalarında, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik iki devletli çözüm planını esasen yeniden çizen ya da yeniden çizme girişimini temsil eden görüşün bu yaşananlara yol açtığını vurguladı.
Gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözüme ilişkin sorusuna ise Ryabkov şu şekilde yanıt verdi:
"Bir tırmanma tehdidi var. İstikrarsızlaştırma tehdidi var. Bu durumda Moskova, özellikle Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, ilgili tüm taraflarla en yoğun ve sürekli temasları sürdürmektedir. Bugün öncelikli kaygımız vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve tahliyelerini gerçekleştirmektir. Şu anda bunu yapıyoruz."