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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada Rusya'nın, Orta Doğu'daki ihtilaf konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediklerini ifade etti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediğini, tarafların ilgilenmesi halinde bunun mümkün olduğunu söyledi.Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya-ABD temaslarıyla ilgili sorulan bir soraya Ryabkov şu yanıtı verdi:Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması tehdidi gördüklerini de sözlerine ekledi.Ryabkov açıklamalarında, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik iki devletli çözüm planını esasen yeniden çizen ya da yeniden çizme girişimini temsil eden görüşün bu yaşananlara yol açtığını vurguladı.Gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözüme ilişkin sorusuna ise Ryabkov şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-rusya-vatandaslarinin-tahliyesi-icin-diplomatik-misyonlarla-calisiyor-1076166037.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün

14:58 10.10.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada Rusya'nın, Orta Doğu'daki ihtilaf konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediğini, tarafların ilgilenmesi halinde bunun mümkün olduğunu söyledi.
Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya-ABD temaslarıyla ilgili sorulan bir soraya Ryabkov şu yanıtı verdi:

"Bu sabah itibariyle hayır. Ancak her iki taraf da ilgilenirse bu mümkün."

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması tehdidi gördüklerini de sözlerine ekledi.
Ryabkov açıklamalarında, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik iki devletli çözüm planını esasen yeniden çizen ya da yeniden çizme girişimini temsil eden görüşün bu yaşananlara yol açtığını vurguladı.
Gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözüme ilişkin sorusuna ise Ryabkov şu şekilde yanıt verdi:

"Bir tırmanma tehdidi var. İstikrarsızlaştırma tehdidi var. Bu durumda Moskova, özellikle Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, ilgili tüm taraflarla en yoğun ve sürekli temasları sürdürmektedir. Bugün öncelikli kaygımız vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve tahliyelerini gerçekleştirmektir. Şu anda bunu yapıyoruz."

İsrail Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
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İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor
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