https://sputniknews.com.tr/20231010/rusya-disisleri-bakanligi-orta-dogudaki-catisma-konusunda-abd-ile-temas-mumkun-1076193460.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu'daki çatışma konusunda ABD ile temas mümkün

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada Rusya'nın, Orta Doğu'daki ihtilaf konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediklerini ifade etti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:58+0300

2023-10-10T14:58+0300

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filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda ABD ile temasları göz ardı etmediğini, tarafların ilgilenmesi halinde bunun mümkün olduğunu söyledi.Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya-ABD temaslarıyla ilgili sorulan bir soraya Ryabkov şu yanıtı verdi:Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması tehdidi gördüklerini de sözlerine ekledi.Ryabkov açıklamalarında, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik iki devletli çözüm planını esasen yeniden çizen ya da yeniden çizme girişimini temsil eden görüşün bu yaşananlara yol açtığını vurguladı.Gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözüme ilişkin sorusuna ise Ryabkov şu şekilde yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-rusya-vatandaslarinin-tahliyesi-icin-diplomatik-misyonlarla-calisiyor-1076166037.html

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