https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-rusya-vatandaslarinin-tahliyesi-icin-diplomatik-misyonlarla-calisiyor-1076166037.html
İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor
İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi'nin Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması ışığında Rusya vatandaşları... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T15:00+0300
2023-10-09T15:00+0300
2023-10-09T15:00+0300
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israil-filistin
filistin
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İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin ciddi şekilde tırmanması, Rusya makamlarını bölgedeki vatandaşlarının güvenliği konusunda harekete geçirdi.Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi, Ortadoğu bölgesindeki Rus diplomatik temsilcilikleriyle birlikte Rus vatandaşları ve yurttaşlarına yönelik tahliye önlemleri üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.Bakanlık, vatandaşların tahliye için başvurabilecekleri internet sitesi adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini de paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231009/lavrov-israil-filistin-gerilimi-mevcut-statukonun-etkisiz-oldugunun-kaniti-1076162689.html
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rusya, israil, israil-filistin, filistin, tahliye
rusya, israil, israil-filistin, filistin, tahliye
İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi'nin Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması ışığında Rusya vatandaşları ve yurttaşların tahliyesi için Ortadoğu'daki Rus diplomatik temsilcilikleriyle çalışma yürütüldüğünü duyurdu.
İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin ciddi şekilde tırmanması, Rusya makamlarını bölgedeki vatandaşlarının güvenliği konusunda harekete geçirdi.
Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi, Ortadoğu bölgesindeki Rus diplomatik temsilcilikleriyle birlikte Rus vatandaşları ve yurttaşlarına yönelik tahliye önlemleri üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, vatandaşların tahliye için başvurabilecekleri internet sitesi adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini de paylaştı:
https://t.me/MID_Russia/31819