https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-rusya-vatandaslarinin-tahliyesi-icin-diplomatik-misyonlarla-calisiyor-1076166037.html

İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor

İsrail-Filistin gerilimi: Rusya, vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik misyonlarla çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi'nin Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması ışığında Rusya vatandaşları... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T15:00+0300

2023-10-09T15:00+0300

2023-10-09T15:00+0300

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tahliye

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İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin ciddi şekilde tırmanması, Rusya makamlarını bölgedeki vatandaşlarının güvenliği konusunda harekete geçirdi.Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Acil Durum ve Kriz Merkezi Dairesi, Ortadoğu bölgesindeki Rus diplomatik temsilcilikleriyle birlikte Rus vatandaşları ve yurttaşlarına yönelik tahliye önlemleri üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.Bakanlık, vatandaşların tahliye için başvurabilecekleri internet sitesi adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini de paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20231009/lavrov-israil-filistin-gerilimi-mevcut-statukonun-etkisiz-oldugunun-kaniti-1076162689.html

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